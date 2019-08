Bolsonaro enviarà tropes de l'exèrcit per extingir els incendis a l'Amazònia

El president del Brasil, Jair Bolsonaro, enviarà tropes federals amb els equips corresponents per lluitar contra els focs de l'Amazònia, segons recull l'agència Efe aquest dissabte. Tot i així, el dirigent de la ultradreta ha culpat el temps de sequera del nord del país de les desenes de milers de focs actius que estan assolant la principal selva tropical del món. Segons Bolsonaro, en aquesta època de l'any hi ha vents forts, de manera que els incendis són recurrents.

En un discurs a la televisió nacional, el president del Brasil ha assegurat que el govern és molt conscient de la situació que es viu a l'Amazònia i ha insistit que lluitarà contra "el crim ambiental" de la mateixa manera que ho fa amb altres tipus de crims. El líder ultradretà també ha sortit en defensa del Brasil davant dels països que amenacen amb imposar sancions per, suposadament, negar-se a complir els seus compromisos ambientals. Bolsonaro ha dit que els incendis passen a tot el món i que no poden ser utilitzats com a pretextos per a sancions internacionals.

L'Amazones es crema: s'hi han registrat 38.228 focus d'incendi des del gener

Bolsonaro recorda que aquest mateix divendres va signar un decret per enviar membres i equips de les forces armades als estats amazònics que els sol·licitin per ajudar a combatre els incendis. El decret estableix que l'exèrcit participarà en accions preventives i repressives contra els delictes ambientals, així com en l'extinció dels incendis.

A més, el president assegura el Brasil és un exemple de desenvolupament sostenible i que compta amb una legislació ambiental exemplar per al món, mentre que alguns països desenvolupats (que no va citar), no han aconseguit complir els compromisos de l'Acord de París. Entre el mes de gener i les tres primeres setmanes d'agost, s'han registrat 71.497 focus d'incendi, poc més de la meitat dels quals s'han detectat a l'Amazònia.

Els incendis de la selva brasilera també seran un dels temes a tractar durant la cimera del G-7 a Biarritz, al País Basc francès, després que el president de França, Emmanuel Macron, hagi proposat incloure aquesta crisi ambiental a l'agenda de discussions de la trobada.