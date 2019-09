Bolsonaro defensa Déu i ataca el socialisme en la seva primera Assemblea General de l'ONU

En democràcia són els ciutadans els que elegeixen els seus representants. No obstant això, el president brasiler, Jair Bolsonaro, ha obert la seva primera intervenció davant l'Assemblea General de les Nacions Unides donant les gràcies a Déu "pel mandat i la missió de presidir el Brasil, i per l'oportunitat de recuperar la veritat". De fet, els tres primers oradors de la cimera han citat Déu en els seus discursos, com si es tractés més d'una trobada religiosa mundial que no pas de la reunió anual de dirigents polítics mundials. A Bolsonaro l'han seguit Donald Trump, Abdel Fattah al-Sissi i Recep Tayyip Erdoğan, els presidents dels Estats Units, Egipte i Turquia. Prou significatiu dels temps que corren: un banquet de populistes, dictadors i dirigents autoritaris per obrir el debat a Nova York.

Diuen que és el Trump del Brasil, però Jair Bolsonaro ha sigut una versió demagògica superior al president nord-americà, baix de revolucions i cenyit al teleprompter. El president brasiler ha dedicat una gran part de la intervenció a carregar contra el socialisme –causa de tots els mals del món i dels que ha patit el seu país–, que "ataca els valors religiosos que sostenen les nostres tradicions". "Ens deixem endur per ideologies que no busquen la veritat sinó el poder absolut", segons Bolsonaro. "La ideologia de la correcció política" ha pres el control de "l'educació, els mitjans de comunicació i la cultura" fins al punt "d'envair les nostres llars" i "acabar amb la innocència dels nostres nens" per mitjà de l'adoctrinament del sistema educatiu. Demolidor, Bolsonaro ha acabat afirmant que "la ideologia ha envaït l'ànima humana, l'ha separat de Déu i de la dignitat que ens ha donat".

El president del Brasil s'ha reservat una part del discurs per criticar el "colonialisme" que, en la seva opinió, hi ha al darrere de la reacció mundial pels incendis de l'Amazònia d'aquest estiu. Contra el que és una idea compartida per mig món, Jair Bolsonaro ha sentenciat: "Resulta fal·laç dir que el nostre bosc és el pulmó del món". Entre línies ha deixat clar que, davant la protecció del delicat ecosistema, el seu govern privilegiarà l'explotació dels recursos naturals. "Els indígenes no volen ser pobres –ha apuntat–, sobretot quan són a les terres més riques del món". Segons Bolsonaro, alguns líders indígenes han sigut "manipulats" per ONGs i mitjans de comunicació, als quals els agradaria que els indígenes "continuïn sent cavernícoles". Per si n'hi havia dubtes, ha aclarit que el seu país defensa els drets humans i les llibertats d'expressió i de premsa.

Trump, contra la globalització

Ha defensat l'ultranacionalisme que ha caracteritzat la seva presidència i amb diversos dels seus arguments habituals, però el president nord-americà Donald Trump ha protagonitzat un dels discursos més apagats que se li recorden. Sens dubte, el més insípid que ha fet a l'ONU. Però Trump és sempre Trump i ha augurat que "el futur no pertany als globalistes, pertany als patriotes". Patriotes que anteposen el seu país i es regeixen per l'unilateralisme. "Si vols llibertat, enorgulleix-te del teu país. Si vols democràcia, aferra't a la teva sobirania. Si vols pau, estima la teva nació", ha receptat. Més sobirania nacional davant els problemes mundials.

Potser buscant el premi Nobel, que tantes vegades ha reclamat, Donald Trump ha mostrat el seu desinterès per intervenir militarment al món, encara que ha aclarit: "Mai deixaré de defensar els interessos dels Estats Units". De "l'acord del segle", que havia de resoldre la vida d'israelians i de palestins, ni una paraula.