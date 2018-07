Bombeig d’aigua a la desesperada en el rescat dels nens de la cova

Quan la televisió tailandesa va poder anunciar dilluns, finalment, que s’havien trobat els 12 nens i el seu entrenador atrapats a la cova de Tham Luang a Chiang Rai, el primer missatge d’agraïment no va ser per als bussejadors que havien aconseguit el miracle. La cadena pública més popular del país va donar les gràcies a un monjo budista que havia arribat des de Birmània i que va organitzar pregàries pel benestar dels nens. En un país on fins i tot els dictadors militars demanen consulta a xamans abans de protagonitzar un cop d’estat, la intervenció divina encara es considera com un factor principal de pes a les vides de tothom.

Deu quilòmetres

Fa un parell de dies aquest mateix monjo místic, anomenat Kruba Boonchum, va tornar a l’entrada de la cova de Tham Luang per mirar d’obrir un pas amb la seva màgia. El van acompanyar familiars dels nens i oficials del govern. Perquè ara, superada l’eufòria per haver trobat els nens, el dubte és com es pot assegurar un rescat eficient dels joves futbolistes sense córrer perill. Els experts en rescats aplegats a l’entrada de la cova només preveuen, a hores d’ara, l’opció de continuar extraient aigua i esperar, mentre els bussejadors continuen portant aliments i equipament a l’interior. Els suposats deu quilòmetres de camins complicats que es calcula que pot haver-hi des d’on són els nens fins a l’exterior són, segons el governador de la regió, Narongsak Osatanakorn, perillosos per intentar un rescat bussejant.

Això, no obstant, contradiu els esforços de bona part de les autoritats per aconseguir un rescat gairebé immediatament. I és aquesta falta de coordinació i d’una proposta clara el que comença a preocupar els tailandesos. Les autoritats van anunciar dimecres que aquell mateix dia rescatarien els nens, sense més explicació. Al cap d’unes hores, quan es va concretar que era impossible, altres fonts del govern van manifestar que l’extracció serà el cap de setmana. Però l’únic que s’està fent és treure aigua de la cova, en una aposta pel rescat de llarga durada.

El problema és que la previsió meteorològica per a aquest cap de setmana és funesta, i es tem que el bombeig d’aigua no sigui suficient per compensar la que es filtri a l’interior de la cova a causa de les tempestes del monsó. La solució? Tal com han anunciat diversos oficials i el titular d’Interior, Anupong Paojinda, és possible que no quedi més remei que els nens es vegin obligats a bussejar. “Si a meitat de camí passa alguna cosa, es podria posar en perill la vida dels nens”, va lamentar el ministre.

Tot i el clima d’incertesa, els tailandesos encara es mostren joiosos per un fet que ja titllen de miracle. La bona salut dels nens se celebra a tot arreu, els Navy Seals i els bussejadors internacionals, ara molt populars a les xarxes socials, són els herois de tothom. Es va acomiadar l’expert anglès en rescats amb tots els honors i fins i tot alguns restaurants ofereixen menjar gratuït per celebrar l’aparició dels nanos. La situació, tot i això, s’ha vist entelada per la falta d’informació clara per part de les autoritats, que s’han vist retratades en diversos moments.

L’explotació del negoci

L’últim incident l’ha protagonitzat l’Autoritat del Turisme de Tailàndia, després que el seu director a Chiang Rai anunciés que ja es planeja convertir la cova en una atracció turística per als estrangers, a causa del “gran interès que desperta entre ciutadans locals i de fora”. Des de les xarxes socials, els internautes tailandesos lamenten profundament la proposta i que sembli que el cas ja estigui solucionat per bona part de les autoritats.

Un altre incident va ser quan la policia d’immigració es va personar al camp davant de l’entrada de la cova i va demanar permisos de treball als estrangers que es van atansar a donar un cop de mà. Tailàndia és un país molt gelós en la protecció dels treballadors nacionals i posa moltes barreres als de fora, i les notícies d’arrestos a estrangers sense visats de feina són molt habituals. També en aquest cas van ser els mateixos tailandesos els que van criticar aquesta mesura, ja que l’èxit de l’operació de rescat ha sigut possible per la col·laboració d’experts de tot el món, un fet que ha sigut molt celebrat aquests dies.

Les dues opcions de rescat

Tot i que es va parlar de la possibilitat de fer un túnel per arribar als nens, aquesta opció s’ha anat desestimant. I més encara després que diversos voluntaris tractessin de fer túnels que van complicar més la situació, filtrant més aigua a l’interior de la cova.

De moment, sembla que només es valorin les opcions de bussejar i d’esperar que es pugui extreure tota l’aigua. Aquesta segona opció ha sigut la més recomanada pels experts a la zona, tot i les possibles complicacions si continua plovent. I si bé part dels oficials al càrrec diuen que el rescat és imminent, sembla que l’opció de bussejar només es considerarà en cas d’emergència. Mentrestant, els operaris continuen bombant aigua de dins de la cova a partir de dos punts.

El poble tailandès, mentrestant, encara celebra que els nens estiguin vius i continua oferint pregàries amb els líders religiosos. Fins i tot, en una mostra del seu optimisme, alguns ja estan fent cançons del rescat.