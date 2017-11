Boom en la venda d’armes als EUA durant el Black Friday

La voràgine consumista del passat Black Friday no només va afectar cafeteres, rellotges o telèfons mòbils. Les armes de foc també van viure un dia de rècords. Segons dades de l’FBI, divendres es van vendre un total 203.086 pistoles i fusells als Estats Units, unes xifres que superen les dels anys 2016 i 2015, quan se’n van vendre prop de 186.000. Les adquisicions d’armes durant aquesta icònica jornada de rebaixes, però, podrien ser molt superiors. L’FBI només comptabilitza les peticions d’antecedents que fan les armeries per cada comprador, però no el nombre d’armes i munició despatxades.

El boom de vendes d’aquest any podria estar relacionat amb la petició del fiscal general dels Estats Units de revisar el Sistema Nacional de Comprovació Instantània d’Antecedents Penals (NICS, per les seves sigles en anglès). Segons el Washington Post, molts nord-americans s’haurien afanyat a comprar ara munició i armes davant la possibilitat de canvis en la normativa. La decisió de Jeff Sessions, que podria reestructurar per complet les bases de dades d’antecedents, arriba poc després de saber-se que, en un dels últims tirotejos massius als Estats Units, el sistema va fallar.

L’autor de la matança de l’Església baptista de Sutherland Springs del 5 de novembre, Devin Patrick Kelley, va aconseguir comprar un rifle tot i haver sigut jutjat per violència domèstica per un tribunal marcial de les forces aèries. Segons la sentència, l’home tenia prohibit comprar armes, però aquesta ordre no va introduir-se a la base de dades. Res li va impedir adquirir l’arma amb la qual va assassinar 26 persones, inclosos set nens i una dona embarassada.

“El cas de Kelley ha emfatitzat els problemes que afecten des de fa temps el sistema -destacava dissabte el diari USA Today -. [El NICS] encara té problemes per seguir el ritme i el volum de vendes d’armes de foc, i encara més per mantenir correctament les bases de dades de registres penals i de salut mental necessaris per determinar si els compradors són aptes per comprar-les”.

Segons el rotatiu nord-americà, l’any 2016 l’oficina de l’FBI encarregada de gestionar les peticions al NICS va processar un total de 27,5 milions de sol·licituds. L’agència, fins i tot, es va veure obligada a transferir personal d’altres operacions i unitats per analitzar i supervisar l’allau d’estadístiques de criminalitat i antecedents que requerien les peticions al NICS.

La base de dades “és d’una importància crucial per protegir els nord-americans de les armes relacionades amb la violència -indicava Jeff Sessions en la seva petició de revisió del NICS-. És, però, tan fiable com ho pugui ser la informació que facin disponible les entitats federals, estatals, locals i tribals”.

En declaracions al USA Today, Stephen Morris, antic director adjunt de l’FBI, va indicar que el sistema NICS ha estat plagat d’informacions incompletes o antiquades durant molt de temps. A més, indica el diari, en molts casos l’informe d’antecedents només mostra l’historial de detencions, però no indica si l’arrestat va ser absolt o si se’l va condemnar. Una detenció, segons la llei nord-americana, no és suficient per prohibir a algú la compra d’armes.

L’epidèmia de les armes als EUA

Segons la iniciativa Gun Violence Archive, només durant l’any 2017 als Estats Units s’han produït 55.681 incidents relacionats amb armes i 14.045 persones han mort i 28.593 han resultat ferides. Segons el Washington Post, la majoria de les armes utilitzades en tirotejos massius -uns 323 en què hi ha més de quatre ferits o morts- van ser adquirides de manera legal.