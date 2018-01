El fill de Boris Becker denunciarà Alternativa per a Alemanya per “racista”

Noah Becker, fill del reputat tennista Boris Becker -el primer alemany i el més jove que va guanyar un Wimbledon-, presentarà una denúncia contra el partit d’ultradreta Alternativa per a Alemanya (AfD) per un tuit racista. És la segona vegada en una setmana que aquesta formació -que va aconseguir el suport del 12,6% de l’electorat a les eleccions alemanyes del setembre- és acusada de difondre l’odi a través de les xarxes socials. En aquest últim cas, un diputat d’AfD, Jens Maier, va anomenar el fill de Boris Becker “petit mig negre”. Noah, de 23 anys, és fill del famós tennista i de Barbara Becker, que, al seu torn, és filla d’un afroamericà i una alemanya.

“Prendrem les accions necessàries contra el diputat Jens Maier basant-nos en la legislació civil i penal, perquè el seu tuit és clarament racista”, va declarar l’advocat de la família Becker, Christian-Oliver Moser. Maier és un antic jutge que ara s’ha convertit en un dels cent diputats que han aconseguit un escó al Bundestag amb Alternativa per a Alemanya. Aquesta formació, de fet, és en l’actualitat la tercera força al Parlament alemany. Des de la Segona Guerra Mundial, l’ultradreta no hi tenia representació.

Maier va atacar el fill de Boris Becker arran d’una entrevista que el jove va oferir i en què es queixava de ser vist com “l’etern fill” del seu famós pare. “Sembla que el petit mig negre simplement ha tingut poques atencions. És l’única explicació de la seva actitud”, va escriure el diputat ultradretà a Twitter dimarts en referència a Noah Becker. El tuit, però, va ser eliminat poc després i Jens Maier va justificar que l’havia escrit un membre del seu personal, i no pas ell.

El primer cas

El mateix dimarts la policia de la ciutat alemanya de Colònia va presentar una demanda contra la vicepresidenta d’AfD, Beatrix von Storch, per un tuit islamòfob que va provocar, a més, el bloqueig temporal del compte d’aquesta representant política en aquesta xarxa social. La policia de Colònia va difondre diversos tuits en anglès, francès i àrab coincidint amb la nit de Cap d’Any en què desitjava una “pacífica i respectuosa” entrada al 2018. “Què està passant a casa nostra? Per què tuiteja en àrab una pàgina oficial de la policia? Vostès creuen que aconseguiran moderar aquestes bàrbares hordes de musulmans disposades a la violència en grup?”, va ser la resposta racista de Von Storch, també per Twitter, al missatge policial.

Les accions legals contra Von Storch es van prendre després que l’1 de gener entrés en vigor a Alemanya una nova llei contra la difusió de missatges d’odi a internet. Les empreses i xarxes socials que no eliminin aquests missatges poden ser sancionades amb multes de fins a 50 milions d’euros.