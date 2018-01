Una mòmia suïssa és la rebesàvia setena de Boris Johnson

Les restes momificades d'una dona del segle XVIII, descobertes el 1975 a la ciutat suïssa de Basel, han resultat ser un ancestre directe de l'actual ministre d'Afers Exteriors del Regne Unit, Boris Johnson.

Les proves científiques amb ADN han identificat la mòmia com Anna Catharina Bischoff, una dona nascuda el 1719 dins d'una de les famílies benestants de l'època i que va morir el 1787. El seu cos momificat, de fet, es va trobar durant les tasques de remodelació de l'església Barfüsser de Basel i la ubicació de la tomba tan a prop de l'altar ja donava una idea del seu alt estatus.

540x306 La televisió pública suïssa emet un documental sobre la identificació de la mòmia de Basel. / SRF La televisió pública suïssa emet un documental sobre la identificació de la mòmia de Basel. / SRF

Les restes de la dona s'havien mantingut momificades a causa del mercuri que cobria el cos, un element que en l'època es feia servir per tractar els malalts de sífilis. Se'ls untava amb mercuri sense saber llavors de la toxicitat d'aquest element i sovint morien a causa d'això més que no pas de la sífilis, segons explica la BBC. En aquest cas, el mercuri va servir per conservar el cos.

Una quaranta anys després del seu descobriment, l'anàlisi de l'ADN extret del seu dit gros del peu ha servit per identificar-la com a Anna Catharina Bischoff i l'estudi genealògic de la seva descendència a través dels registres oficials ha portat el fil fins a Boris Johnson.

540x306 Impressió de com deuria ser Anna Catharina Bischoff, besàvia setena de Boris Johnson. / SRF Impressió de com deuria ser Anna Catharina Bischoff, besàvia setena de Boris Johnson. / SRF

Anna Catharina Bishop va tenir set fills però només dos van sobreviure a la infantesa. Una d'elles, la seva filla, es va casar amb el baró Christian Hubert Pfeffel von Kriegelstein, i diverses generacions de Von Pfeffels més tard, el llinatge familiar arriba fins al pare del ministre Johnson, Stanley Johnson.

El ministre no ha fet de moment cap comentari al respecte del descobriment sobre la seva ancestre. El primer canal de la televisió pública suïssa emet avui un documental científic sobre el procés d'identificació de la mòmia de Basel, la rebesàvia setena de Boris Johnson.