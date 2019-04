Bouteflika deixarà el govern abans del 28 d'abril

El president algerià, Abdelaziz Bouteflika, presentarà la renúncia a la presidència del país abans del 28 d'abril, data en la qual culmina els seus mandat. Fonts de la presidència han confirmat que el president, de 82 anys i greument malalt, plega per raons de salut però ha advertit que abans adoptarà "mesures importants" per "garantir la continuïtat del funcionament de les institucions estatals" durant el període de transició.

Segons la Constitució, aquest període de transició -inèdit en la història de Algèria- ha de ser tutelat pel president del Senat, Abdelkader Bensalah, qui ha de convocar eleccions presidencials en un termini de 90 dies.

La setmana passada el cap de l'exèrcit va demanar la inhabilitació de Bouteflika, en el què ja es va interpretar com un clar missatge que els militars ja no confiaven més amb el nonagenari dirigent i que, per contra, volien controlar la transició.

L'anunci de la renúncia compleix les expectatives d'una part de la població, que des de finals de febrer surt cada divendres al carrer de forma massiva per exigir la sortida del mandatari que des que el 2013 patís un agut vessament cerebral.