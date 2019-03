Bouteflika torna a Algèria en una jornada de vaga general

L'avió oficial de la presidència algeriana s'ha enlairat aquest diumenge de l'aeroport de Ginebra cap al d'Alger. L'hermetisme ha alimentat les sospites que el president Abdelaziz Bouteflika viatja a l'interior de l'aparell per tornar al país en un moment en què es multipliquen les protestes populars per la decisió del vell líder d'optar a un cinquè mandat en les eleccions del pròxim 18 d'abril. Bouteflika, de 82 anys, portava dues setmanes ingressat en una clínica suïssa per a controls rutinaris però la llarga estada ha fet augmentar el descontentament popular que amb el seu estat físic i de salut l'incapacita per continuar dirigint el país.

Segons ha informat la televisió estatal suïssa RTS, l'aparell presidencial, un Gulfstream 4S, s'ha enlairat de Ginebra a les 15.55, després que a arribés una comitiva de vehicles oficials algerians en què se sospita que hi havia el president. No hi ha cap informació sobre l'estat de salut actual del president, de qui no s'ha explicat el quadre mèdic però ha transcendit per filtracions periodístiques que es troba en "risc vital".

L'aparell havia arribat aquest matí al mateix aeroport des d'Algèria. En paral·lel, les autoritats algerianes han desplegat un gran dispositiu especial de seguretat que ha blindat la carretera que condueix a una de les residències que habitualment utilitza Bouteflika, en el poder des de fa dues dècades.

El seu estat de salut es va deteriorar a partir del vessament cerebral que va patir el 2013 i que el va obligar a traslladar-se en cadira de rodes però no va ser cap impediment per guanyar les eleccions de l'any següent. De fet, des de llavors Bouteflika ha aparegut en comptadíssimes ocasions, sempre assegut i amb mobilitat molt reduïda i sense pronunciar cap discurs. Per això, quan va començar a sorgir el rumor que el president tenia intencions de tornar a presentar-se per revalidar un cinquè mandat, milers d'algerians s'han manifestat en unes mobilitzacions sense precedents en els últims anys.

Un grup de noies desfilant en protesta de la candidatura de Bouteflika pels carrers d'Alger / ZOHRA BENSEMRA / REUTERS

De fet, aquest diumenge ha tornat a ser una jornada de protestes no només a Algèria sinó també a París, on hi ha una gran colònia d'immigrants d'origen algerià, i a les portes de la clínica de Ginebra i la seu que l'ONU té en aquesta ciutat suïssa. En aquesta localitat, la policia ha arrestat el líder opositor algerià Rachid Nekkaz.

Els estudiants i la joventut han estat els que han mantingut més la pressió contra el règim al carrer, fins al punt que el govern ha avançat 10 dies les vacances escolars, que han començat avui, per intentar buidar els carrers i els centres educatius. El transport públic ha funcionat aquest diumenge a mig gas i les botigues dels principals eixos comercials de la capital han mantingut les persianes tancades en resposta a la convocatòria de vaga general en contra del cinquè mandat de Bouteflika.

"El règim de Bouteflika ha acabat", ha dit un comentarista a Ennahar TV, una cadena propera al president, i ha assenyalat que alguns dels aliats del líder s'han unit a les protestes populars.

L'advocada suïssa Saskia Ditisheim va presentar divendres davant del Tribunal de Protecció de Nens i Adults de Ginebra que es nomenés un o més tutors per fer-se càrrec de Bouteflika, davant el temor que pugui ser "manipulat pel seu entorn".