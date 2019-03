Bouteflika es presenta com a candidat a les eleccions malgrat les protestes

El president d'Algèria, Abdelaziz Bouteflika, finalment es presentarà com a candidat a les eleccions del pròxim 18 d'abril, tot i les protestes que es viuen arreu del país des de fa dies per demanar precisament que no opti a la reelecció. Bouteflika fa set anys que no apareix en públic i actualment està ingressat en un hospital de Suïssa. El president algerià ha anunciat la seva candidatura el dia que s'esgotava el termini per presentar-se als comicis. Promet que en el seu cinquè mandat liderarà un procés cap a una transició i que convocarà unes noves eleccions en menys d'un any, a les quals ell en teoria ja no es presentaria.

El president, que fa vint anys que és al poder, no ha pogut presentar la seva candidatura personalment, ja que va patir un infart cerebral l'any 2013 que el va deixar en cadira de rodes i des de llavors ha estat apartat de la vida pública. Ho ha fet el ministre algerià de Transport i el nou cap de campanya del mandatari, Adelghani Zaalane, que ha invocat l'article 139 de la llei electoral per justificar que Bouteflika no hagi fet el tràmit personalment.

Amb la promesa de convocar unes noves eleccions en menys d'un any, l'entorn del mandatari busca calmar les protestes que s'estan produint arreu del país per demanar que Bouteflika no es presenti a més processos electorals. Però no ho han aconseguit i, hores després de l'anunci, milers de manifestants han tornat als carrers de la capital, Alger, i altres ciutats del país.

"No pararem fins deslliurar-nos d'aquest sistema", ha assegurat un estudiant de 23 anys a la capital, en declaracions a l'agència Reuters. Fonts diplomàtiques calculen que 70.000 persones van sortir ahir a protestar als carrers d'Alger. A París, on hi ha una gran comunitat algeriana, 6.000 persones també es van manifestar.

Set candidats més s'han presentat com a alternativa a Bouteflika per als pròxims comicis. L'oposició no ha pogut trobar un candidat de consens, cosa que fa molt més complicada la campanya en un país dominat pel partit que està a la presidència, el Front Nacional d'Alliberació.