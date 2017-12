Brexit, on som ara?

Brexit, segona ronda. La Unió Europea dels Vint-i-set i el Regne Unit per obrir la tanda de converses de la segona fase de negociacions del divorci entre les dues parts. La primera ministra Theresa May afronta la nova etapa amb uns mínims sota mínim de popularitat i deslegitimada pels seus, que l'obligaran a passar qualsevol acord amb Brussel·les pel Parlament de Londres. En l'horitzó, la data del 29 de març, el dia en què formalment el matrimoni que mantenia unides les dues parts des de l'1 de gener del 1973, fa 44 anys. Però ara, un any i mig després que els britànics apostessin per la dissolució en un referèndum convocat per David Cameron el 23 de juny del 2016, on som? I què hem d'esperar a partir d'ara?

Quina és l'agenda futura?

La vida després del divorci

A partir d'ara s'obre un període transitori de dos anys en què el Regne Unit ja no tindrà vot a les qüestions comunitàries tot i que les lleis europees seran vigents a territori britànic. La negociació ha d'abordar ara el sucós acord comercial, és a dir, com han de ser les relacions comercials entre les dues parts un cop hi hagi vides a part. El Regne Unit confia a trobar aliats amb els Estats Units i, de fet, May de visita als Estats Units va obtenir el compromís de Donald Trump d'aconseguir un bon tracte. El nord-americà és un partidari acèrrim del Brexit i ha arribat a assegurar que el divorci és una "benedicció" per als britànics.

Del juny del 2016 al desembre del 2017

Les dates clau del divorci

23 de juny del 2016 L' opció del sí guanya per un 52% dels vots, gairebé contra pronòstic i contra els postulats del govern que en aquell moment encapçala el conservador David Cameron, que dimiteix poques hores després. Theresa May és escollida nova presidenta.

28 de març de 2017 May activa formalment l'article 50, el que significa que es posa en marxa el procés de divorci. Les negociacions que s'obren amb la Unió Europea han de durar dos anys. ue inicia un procés de divorci s'espera que duri fins a dos anys. Per tant, Brexit ha de ser efectiu el 30 de març de 2019. Els caps dels negociadors són, per la banda britànica, David Davis, i per l'europea, el francès Michel Barnier.

8 de juny del 2017 May, confiada en la seva força, convoca eleccions anticipades, que acaba guanyant amb una majoria simple fins al punt de necessitar els vots dels unionistes d'Irlanda del Nord. La derrota a les urnes la deixa debilitada políticament, dintre de casa i també en les negociacions a Brussel·les.

19 de juny del 2017 A Brussel·les arrenca la primera fase de les negociacions. A l'agenda hi ha com quedaran els drets dels ciutadans comunitaris que viuen al Regne Unit, la frontera a Irlanda i la factura del divorci.

Per què paguen els britànics?

Els britànics hauran de compensar pel divorci

Una de les tres grans qüestions ha estat calcular i consensuar quants diners han de pagar els britànics per deixar el club comunitari. Londres ha intentat reduir al mínim la factura i al principi de les converses va assegurar que hauria de ser Brussel·les qui es fes càrrec però finalment, May ha acceptat desemborsar 45.000 milions d'euros, molt inferior als 200.000 que se n'havia parlat.

El motiu perquè siguin els britànics els que hagin de fer l'última liquidació abans d'independitzar-se és per compensar t otes les obligacions adquirides fins ara. Això és, la seva part del pressupost fins a que es faci el nou, que és el 2021, a banda de tots els convenis en què el Regne Unit s'havia compromès a participar més pensions dels funcionaris britànics. I tots els pagament s'estendran durant el període de transició, que de moment es fixa en dos anys, tot i que es podria allargar.

La frontera irlandesa

Sense acord, una línia tova

La dependència en política domèstica dels unionistes de l'Ulster ha posat encara més pals a les rodes per a l'acord de què passarà amb la frontera entre les dues irlandes. La república d'Irlanda, un país sobirà, i la del Nord, una província britànica. De fet, els unionistes de DUP han vetat l'acord a que May havia arribat amb Brussel·les ja que consideren que l'Ulster ha de deixar la Unió alhora que el Regne Unit. El problema és que a causa dels Acords de Divendres Sant del 1998 que van possibilitar la pacificació de la regió, no es pot restablir una frontera dura.

Així que sense un acord entre Londres i Brussel·les, el Regne Unit ha de renunciar a la seva aposta de l'anomenat Brexit dur, el divorci amb totes les seves conseqüències.