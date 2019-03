¿Estem preparats per a un Brèxit sense acord?

Què vol dir ser ciutadà de la UE? És una resposta que sovint costa de concretar. Tot el que implica s’ha acabat donant per descomptat, però si la UE desaparegués de cop i volta, les nostres vides en sortirien afectades en àmbits tan quotidians com els productes que comprem i els seus preus, o la factura del telèfon.

Si s’han suportat tantes anades i vingudes dels britànics des que va començar el Brexit (amb viatges d’última hora de la primera ministra Theresa May a Brussel·les i Estrasburg , a més de cimeres de caps d’estat fins a la matinada) és perquè totes les parts són conscients del greu impacte que tindria un Brexit sense acord, el que alguns anomenen Brexit caòtic. Però si aquesta opció sempre havia estat damunt la taula, després de l’última negativa de Westminster de divendres passat l’escenari és encara més real.

Per això les institucions europees van accelerar els plans de contingència els últims mesos, fins a concloure’ls gairebé del tot la setmana passada. Insisteixen que no es tracta de substituts de l’acord sinó d’una mena de paracaigudes d’emergència adoptats de manera unilateral per la part europea i que intenten evitar el col·lapse en sectors tan importants com el transport, les finances, la seguretat o el moviment de persones.

Si es produeix el Brexit caòtic, el dret de la UE es deixarà d’aplicar automàticament en territori britànic. Ciutadans i empreses es trobaran de cop i volta en un escenari completament diferent. A les fronteres entre el Regne Unit i la UE es començaran a fer comprovacions, controls de normes duaneres, sanitàries, fitosanitàries i altres verificacions de seguretat que fins ara no existien.

De la mateixa manera, els ciutadans britànics hauran de sotmetre’s a controls addicionals per entrar a la Unió Europea. Els plans preveuen que no hagin de pagar visats per a viatges inferiors a 90 dies si el Regne Unit permet que els ciutadans de la UE facin el mateix. Si no s’accepta, però, qui viatgi a Londres haurà de pagar un visat.

Una altra de les conseqüències més immediates serà el roaming. Els ciutadans de la UE que vagin sovint al Regne Unit o viceversa hauran de tornar a pagar recàrrec per fer trucades o consumir dades del telèfon mòbil. Tampoc podran veure els capítols de Netflix si el compte és europeu. I agafar un avió a Londres amb qualsevol destí amb escala a Brussel·les serà impossible.