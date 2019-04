Brossa espacial de l'Índia amenaça l'Estació Espacial Internacional, segons la NASA

L'explosió controlada d'un satèl·lit indi la setmana passada, quan l'agència espacial de l'Índia va disparar un míssil per derruir-lo, va deixar anar 400 peces a l'espai que amenacen ara l'Estació Espacial Internacional, segons el cap de la NASA, Jim Bridenstine.

El llançament d'un míssil antisatèl·lits per abatre el seu propi satèl·lit, dimecres passat, va demostrar una capacitat de l'Índia que fins al moment només havien mostrat els Estats Units, Rússia i la Xina. El primer ministre indi, Narendra Modi, va treure pit i va assegurar que el seu país es convertia així definitivament en "potència espacial".

Però l'endemà mateix el subsecretari de Defensa dels EUA, Patrick Shanahan, va criticar durament el moviment indi per haver "creat un desastre" i una amenaça potencial a l'espai amb l'explosió. Aquest dimarts el cap de la NASA, en una reunió amb personal de l'organització, va dir que el risc de col·lisió de les peces expel·lides amb l'Estació Espacial Internacional havia crescut un 44% en els últims 10 dies.

"El que estem seguint ara són els objectes prou grans per ser seguits, parlem de peces de 10 centímetres o més grans, unes 60 peces així han estat monitoritzades", va explicar Bridenstine. L'explosió del satèl·lit indi va tenir lloc a una altura de 300 quilòmetres, en una òrbita molt per sota de l'EEI i de la majoria de satèl·lits.

Però 24 de les peces havien estat expel·lides cap a una altura propera a l'EEI. "Això és una cosa terrible, crear un esdeveniment que envia restes a una cima per sobre de la EEI", va dir el cap de la NASA, que va qualificar l'acció del govern indi d'"inacceptable". "Això és una activitat que no és compatible amb el futur dels vols espacials humans", va dir.

Els Estats Units segueixen de prop fins a 23.000 peces d'artefactes fets per l'home que vaguen per l'espai, com una brossa espacial produïda principalment per la destrucció de satèl·lits.