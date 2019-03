El Manneken-Pis deixa de fer pipí malbaratant aigua potable segles després

La petita estàtua del nen que fa pipí de Brussel·les, el Manneken-Pis, malbaratava entre 1.000 i 2.500 litres d'aigua potable cada dia i ningú fins ara se n'havia adonat. Aquesta petita escultura de 61 centímetres d'alçada és la més visitada de la capital de Bèlgica i presumeix de tenir un armari amb 900 vestits. Del que no podia presumir fins ara, amb tot, era de ser ecològica. Les autoritats municipals s'han adonat que l'aigua que deixava anar l'estàtua no formava part de cap circuit tancat i que, per tant, anava directament al clavegueram municipal malgrat ser potable.

"En plena setmana de les Jornades de l'Aigua, podem estar orgullosos de dir que, per primera vegada en 400 anys, el Manneken-Pis no fara més pipí amb aigua potable", deia a principis de setmana el regidor responsable de Clima de Brussel·les, Benoît Hellings. A partir d'ara, doncs, comptarà amb un circuït d'aigua tancat.

Grâce à 1 nouveau système de mesure 🕵️‍♂️, on se rend compte que le "tracker" relié au compteur d'eau de #MannekenPis mentionne 1500 à 2500 litres d'eau 💦 potable par jour. 😱 1 solution est OK depuis 4 jours : il ne fait plus pipi de l'eau du robinet : https://t.co/lM4NgbDAlC — Benoit Hellings (@BenoitHellings) March 23, 2019





Com s'explica a la pàgina oficial de turisme de Brussel·les, el Manneken-Pis va ser la primera font que va tenir un rol central en la distribució d'aigua potable a la ciutat de Brussel·les des del segle XV. Però amb el pas dels anys la font es va convertir en una atracció turística i va perdre la seva funció inicial. Al principi era de pedra, però va ser robada diverses vegades fins que a principis del segle XVII va ser substituïda per una de bronze elaborada per un escultor barroc flamenc.



Va sobreviure al bombardeig de les tropes franceses sobre Brussel·les del 1695. I, des d'aleshores, es va anar convertint en una icona de la ciutat. Es va començar a disfressar amb vestits tradicionals durant els grans esdeveniments i va perdre la funció inicial que tenia en el sistema de distribució d'aigua potable de la ciutat. L'actual és una reproducció de l'original, perquè ha estat robada, segrestada i destruïda diverses vegades després.

Actualment les autoritats municipals vesteixen l'estatueta desenes de vegades cada any perquè associacions de tota mena i de tots els orígens, com ara clubs esportius o casals diversos, poden sol·licitar-ho. Com es pot comprovar en aquesta base de dades, se l'ha vestit de manera diferent 900 vegades, també de casteller de Vilafranca, del Barça o amb els vestits tradicionals de Catalunya, Astúries, Galícia i Múrcia.



651x366 Captura de pantalla de les disfresses provinents d'origen espanyol del Manneken-Pis Captura de pantalla de les disfresses provinents d'origen espanyol del Manneken-Pis

Però aquesta setmana la notícia no té a veure amb la disfressa de l'estàtua, sinó amb el fet que l'Ajuntament de Brussel·les ha instal·lat un circuit tancat (temporal, fins que no s'hi trobi una solució definitiva) que impedirà que es malbaratin els milers de litres d'aigua potable al dia. La descoberta va ser de l'enginyer Régis Callens a finals del 2018, i aprofitant la setmana de l'aigua les autoritats locals han anunciat que hi posaven remei. "Creiem que era un circuit tancat i que no consumia gens", va explicar Callens al diari belga 'La Dernière Heure'. "Com que el comptador d'aigua del Manneken-Pis era un d'entre 350 i 400, ningú hi parava atenció", va confessar.