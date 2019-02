Brussel·les vol allargar els permisos de l'Eurotúnel per garantir el servei després d'un Brexit caòtic

Brussel·les continua preparant-se per a l'escenari menys desitjat, una separació entre la Unió Europea i el Regne Unit sense acord. Aquest dimarts la Comissió Europea ha publicat una altra de les mesures de contingència que servirien de para-xocs si el 30 de març els britànics han deixat de ser europeus sense cap condició posterior pactada. Aquesta vegada la proposta consisteix en allargar tres mesos les autoritzacions de seguretat per a certes infraestructures ferroviàries del canal de la Mànega. És una pròrroga curta, que vol mitigar les possibles interrupcions del servei, però que deixa només tres mesos de marge als dos països per garantir que després continua funcionant.

Segons el comunicat de la Comissió Europea, aquesta ampliació dels certificats només es donarà si el Regne Unit manté durant aquests tres mesos els estàndards de seguretat que fixa la UE. "S'assegurarà la protecció dels passatgers ferroviaris, la seguretat dels ciutadans, i evitarà grans bloquejos als trajectes de tren transfronterers després de la sortida britànica", apunta la CE.

Aquesta és una proposta de la Comissió Europea que es fa quan falten 45 dies per a la data límit del Brexit i que ara ha de seguir una tramitació exprés del Consell i del Parlament Europeu perquè pugui entrar en vigor el 30 de març si no s'aconsegueix arribar a un acord. Justament aquesta setmana el govern britànic i la UE han reprès el contacte per intentar buscar una solució, però les converses, ara per ara, no surten de l'atzucac. Aquest dilluns el negociador de la UE, Michel Barnier, es va reunir amb el seu homòleg al Parlament britànic, Stephen Barclay, a la residència d'aquest últim. Els dos negociadors van sopar i van mantenir una conversa "constructiva", segons portaveus de totes dues bandes. Tot i això, no hi ha hagut novetats.

Aquest dimecres, des d'Estrasburg, ha sigut el responsable del Brexit de l'Eurocambra, Guy Verhofstadt, el que s'ha reunit amb Barclay, i tampoc ha sortit de la trobada amb l'aigua clara: "Malgrat les reunions amb representants britànics, encara no he sentit cap proposta per sortir del bloqueig del Brexit. Em pregunto quines són aquestes negociacions en un punt crucial que s'han iniciat a alt nivell. L'única sortida és un acord entre partits, no tirar la pilota endavant cap a un desastrós no acord".

Despite meetings w/ UK reps, incl PM May, Lidington & Barclay I’m yet to hear of a proposal to break Brexit deadlock. I ask myself what are these negotiations at a "crucial state" raised in the HoC? The way forward is cross-party, not kicking the can towards a disastrous no deal. — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) February 12, 2019

Barklay ha dit als europarlamentaris que el que necessita el Regne Unit són "canvis legals" sobre la salvaguarda de la frontera amb Irlanda, però no ha concretat quins poden ser aquests canvis ni com poden ser assolits i, per això, els representants de la UE continuen sense canviar ni una coma del seu discurs.

I mentre la UE insisteix que l'única sortida és pactar una relació futura més estreta (Unió Duanera) que doni a Theresa May el suport dels laboristes a la Cambra dels Comuns, May continua rebutjant la proposta. Per això, la Comissió Europea avisa també en el seu comunicat que les empreses que es vegin afectades pel Brexit continuïn "prenent les mesures necessàries per complir amb les normes europees de llicències de maquinistes, accés a mercats, certificats i autoritzacions necessàries per operar a la UE".

El mateix, de fet, ha passat amb el sector aeri, on la pròrroga que proposen les institucions europees és, en canvi, d'entre un i dos anys. Això sí, la Comissió recalca que tots aquests plans de contingència només faran el cop més fluix, però no evitaran l'impacte real de la sortida britànica sense acord, ni molt menys poden substituir els "beneficis" que implicarien ser un estat membre o, en tot cas, sortir de la UE amb un pacte privilegiat com el que insisteix en oferir la UE.