Brussel·les envia una carta a May per donar-li un últim cop de mà abans de la votació

260x366 Theresa May i Jean-Claude Juncker conversant en una cimera europea / IVES HERMAN / REUTERS Theresa May i Jean-Claude Juncker conversant en una cimera europea / IVES HERMAN / REUTERS

Brussel·les ha dit que fins a l'últim moment faria el possible per "ajudar" Theresa May a aprovar el text de l'acord del Brexit que es vota dimarts que ve a Westminster. Després de les últimes reunions i dels intents fallits de la 'premier' britànica d'aconseguir garanties legals perquè no s'eternitzi el pla de contingència previst per evitar el mur a la frontera amb Irlanda del Nord, aquest dilluns, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, i el del Consell Europeu, Donald Tusk, han firmat una carta conjunta que reforça tots aquests compromisos adquirits ja a la cimera extraordinària de finals d'any.

Tots dos presidents han tuitejat la missiva, i han assegurat que conté "clarificacions" sobre l'acord de retirada i les seves condicions i, de fet, no hi ha cap missatge nou. Simplement es torna a reforçar, com ja es va fer en les conclusions de l'última cimera europea, el que està escrit als acords.

My reply to @theresa_may, together with @eucopresident, providing clarifications to the #Brexit Withdrawal Agreement and Political Declaration. pic.twitter.com/f0PalJkRVu — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) January 14, 2019

Quins són els maldecaps de May? Els partidaris més durs del Brexit consideren que l'acord al qual va arribar la 'premier' britànica a finals de novembre amb les institucions europees i els caps d'estat no és prou beneficiós per al Regne Unit i no conté prou garanties en la qüestió més conflictiva, la de la frontera amb Irlanda del Nord. Per això, la carta referma els tres punts de preocupació i també assegura que el document firmat a finals d'any també té "validesa legal" per al Consell Europeu. La carta es compromet a començar les negociacions per a la relació futura com més aviat millor i, fins i tot, a aplicar algunes mesures "provisionals" abans que els mateixos estats el ratifiquin.

Westminster vota demà l'acord en un ple que s'albira complex i que si tomba el text deixa May i el Regne Unit amb les mans lligades perquè el mateix Parlament britànic ja va votar la setmana passada una resolució que obliga May a presentar un pla B. L'escenari del no acord és presentat com una "catàstrofe" per a les institucions europees. Els plans de contingència preparats presenten un escenari de mínims pel que fa al comerç de béns i serveis o, per exemple, per al de les aerolínies. Un sector que pot afectar especialment Iberia i Vueling, del grup britànic IAG però amb la seva principal operativa a Europa.