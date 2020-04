Brussel·les posa a disposició dels laboratoris material per verificar la fiabilitat dels tests de covid-19

Després que Espanya rebés una comanda de tests de covid-19 defectuosos i que altres països també hagin manifestat problemes amb la compra de material, la Comissió Europea ha anunciat aquest dimecres que ja té a disposició dels laboratoris de la UE i de l'Espai Econòmic Europeu un material de control per analitzar la fiabilitat dels tests de covid-19. Es tracta d'un material que cal introduir als tests i que si no és detectat correctament significa que tampoc detectaran el virus. Ha sigut elaborat pels científics del laboratori del Centre Comú d'Investigació de la Comissió Europea i ja se'n poden fer comandes.

Com explica el servei científic de la Comissió, l'objectiu d'aquest material de control és evitar que el test per detectar el virus pugui donar un resultat negatiu quan la persona és efectivament positiva. Està constituït per una part sintètica, no infecciosa i estable del virus, que permet a les empreses que fabriquen tests de coronavirus comprovar que els seus kits funcionen correctament. "Permetrà l'harmonització dels tests de coronavirus a Europa: assegurarà que són d'alta qualitat i evitarà falsos negatius", diu el servei científic en el seu comunicat.

El material de control ha sigut manufacturat per una empresa de biotecnologia alemanya a partir del disseny del comitè de recerca europeu. Actualment n'hi ha 3.000 de disponibles sota comanda perquè els laboratoris europeus i hospitals els puguin sol·licitar. Aquests 3.000 exemplars disponibles poden servir per verificar 60 milions de tests, ja que el material és altament concentrat i cada un dels tubs serveix per comprovar 20.000 tests, segons informa la Comissió. Es donarà prioritat en la distribució als laboratoris assignats pels governs i també a la comunitat que fa recerca. Segons la pàgina web des d'on es poden sol·licitar, cada tub costa 20 euros. El mateix laboratori només pot fer una comanda cada mes.