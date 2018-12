Brussel·les aprova un paquet de mesures per alleugerir l'impacte del Brexit sense acord

Queden exactament 100 dies perquè el Regne Unit deixi de ser membre de la Unió Europea. Però veient els problemes per arribar a un trencament de relacions suau i pactat, totes dues parts han accelerat les mesures de contingència per si –com sembla cada vegada més probable– s'arriba al 29 de març sense les condicions de sortida consensuades. Ahir va ser el Regne Unit i aquest dimecres ho ha fet la Comissió Europea, que ha publicat un paquet de 14 'mesures d'emergència' unilaterals que cobreixen les àrees que considera més crítiques: serveis, transport aeri i per carretera, comerç, política climàtica o serveis financers. Bona part d'aquestes mesures estan previstes des de la premissa que el Regne Unit actuarà en la mateixa direcció.

Davant les crítiques dels britànics partidaris del Brexit a l'acord que Theresa May intenta ratificar a Londres, la Comissió ha insistit diverses vegades en què aquestes mesures no mitigaran l'impacte global d'un Brexit sense acord i que "de cap manera compensarà per la falta de preparació o substituiran els beneficis d'estar dins la UE durant un període de transició com sí que fa l'acord de retirada". L'escenari del no acord seria una "catàstrofe absoluta", en paraules del president de la Comissió, Jean-Claude Juncker, i per això s'intenta evitar fins a l'últim moment. Tot i això, la situació arriba al límit, i per això la Comissió creu que "és essencial i urgent adoptar les mesures avui mateix per assegurar que entren en aplicació el 30 de març del 2019".

Per tirar-ho endavant, cal que el Parlament Europeu asseguri que s'adopta la legislació aprovada abans del 29 de març del 2019. La Comissió recorda que un procés com aquest es pot arribar a allargar fins a tres mesos, però també crida l'Eurocambra i el Consell a fer-ho de la manera més ràpida possible.

Les 14 mesures aprovades aquest dimecres són les que la Comissió considera "absolutament necessàries per protegir els interessos vitals de la UE". Mesures d'emergència, temporals i d'abast limitat perquè es prenen de manera unilateral per part de la Unió, prenent en consideració, segons la Comissió, els debats que s'han dut a terme amb els estats membres, que al seu torn també han de presentar i aplicar les seves pròpies mesures de contingència.

Quines són aquestes àrees crítiques?

Drets dels ciutadans i coordinació de seguretat social

La Comissió "convida" els estats membres a fer un enfocament "generós" pel que fa als drets dels ciutadans britànics a la UE tenint en compte sempre que aquesta generositat sigui recíproca. Per tant, els ciutadans del Regne Unit que resideixin legalment a la UE continuaran tenint la mateixa consideració. Recomana als estats que garanteixin un permís de residència temporal. De fet, la Comissió ja es va pronunciar en aquest sentit, i va deixar exempts els ciutadans britànics de qualsevol requeriment de visat, sempre que el Regne Unit faci el mateix amb els europeus.

Serveis financers

La Comissió també s'havia pronunciat en aquest sentit. S'estableixen un seguit de pròrrogues però que tenen un abast força limitat. Miren per les empreses europees que treballen a la City, un dels pols empresarials més potents que fins ara té Europa. La pròrroga permetrà que les cambres de compensació i els dipositaris de valors europeus puguin seguir fent servir serveis que estan al Regne Unit durant un màxim de dos anys. En el cas dels derivats financers, també s'estableix una pròrroga d'un any.

Transport aeri

Per evitar la interrupció del trànsit aeri entre la UE i el Regne Unit quan es produeixi la separació, passa una cosa semblant al que s'estableix amb els drets dels ciutadans, però de manera temporal. Durant un any certs serveis aeris tindran una pròrroga per volar des del Regne Unit als diferents països europeus i sempre que sigui destí final. No es podran fer servir els aeroports europeus com a escala cosa que dificulta les connexions que tenen a hores d'ara les companyies britàniques. A més, les empreses britàniques acabaran perdent la llicència europea i per això, la Comissió les avisa que facin el que calgui per garantir el negoci. Si transporten béns, la pròrroga és de 9 mesos i també s'estableix un període de 9 mesos per a la validació de llicències de seguretat.

Comerç i exportació de béns

Es permetrà que puguin entrar productes britànics a la UE només fins a finals del 2019 si el Regne Unit fa el mateix amb els productes europeus. Això sí, si els transportistes britànics volen arribar a un destí europeu, hauran de fer-ho de camí a una altra destinació. S'agregarà el Regne Unit a la llista de països que tenen una autorització vàlida per exportar productes de doble ús a tota la UE.

Política climàtica

Se suspendria temporalment l'assignació gratuïta de drets d'emissió, subhasta i intercanvi de crèdits internacionals a partir de l'1 de gener del 2019. S'implementaria també un reglament per garantir que la informació de les empreses és diferent entre la UE i el Regne Unit per permetre assignar quotes en un futur.



Programes de pau a Irlanda

D'altra banda, la Comissió proposa continuar el programa PEACE (per promoure la pau a la frontera entre Irlanda i Irlanda del Nord) fins al 2020. Per a més enllà, proposa continuar-lo allargant d'alguna manera tenint-ho en compte dins el proper Marc Financer Plurianual.

Gibraltar

En tot això, hi ha un punt interessant en què es fa referència a Gibraltar, una de les polèmiques que va obstaculitzar l'acord els últims moments per la banda europea. L'acord preveu que totes aquestes mesures no s'apliquin a Gibraltar, ja que és el Regne Unit l'estat encarregat de les seves relacions exteriors. "Les mesures de contingència no s'aplicaran a Gibraltar", diu el text.