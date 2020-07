Brussel·les rebutja els confinaments a gran escala per controlar els rebrots del coronavirus

Els rebrots del coronavirus han augmentat en uns quants països de la Unió Europea, també a Espanya, i per això la Comissió Europea ha llançat un toc d'atenció aquest dimarts als governs europeus perquè adoptin les mesures necessàries per controlar-los i evitar que es retrocedeixi en el desconfinament ara que s'havia aconseguit reactivar l'economia i reobrir fronteres. En aquesta línia, Brussel·les defensa mesures localitzades en comptes de confinaments a gran escala: "La resposta haurien de ser mesures no mèdiques localitzades".

La Comissió Europea no només té por de perdre el control dels rebrots i tornar a l'etapa de les restriccions de moviment entre els estats membres, sinó que també pateix per l'escassetat d'equipament mèdic que es va viure al principi de la pandèmia: "No hi ha indicis que s'hagi resolt del tot l'escassetat d'equipament mèdic", ha avisat aquest dimecres la comissària de Salut, Stella Kyryakides.

Però Brussel·les té gairebé nul·les competències en aquest àmbit, més enllà dels esforços que ha fet per impulsar licitacions públiques de material d'urgència com ara mascaretes i respiradors. El principal esforç de la Comissió en aquesta línia és, doncs, treballar perquè totes les administracions d'Europa col·laborin i cooperin. Per aquest motiu l'executiu comunitari ha tornat a fer una crida a la cooperació i coordinació per evitar que es repeteixi la situació que es va donar quan fins i tot alguns països, com França i Alemanya, es van replegar en si mateixos i van decidir no exportar respiradors a la resta de socis europeus per garantir el seu propi abastiment.

Les recomanacions emeses aquest dimarts per evitar els rebrots repeteixen moltes de les que ja s'havien fet fa mesos: augmentar el nombre de tests, assegurar el seguiment dels contagis per delimitar els focus i contenir-los, assegurar que hi ha material de protecció per al personal sanitari, mantenir un accés fàcil i ràpid al sector sanitari amb recursos financers i de personal, i adoptar mesures preventives localitzades i no mèdiques.

La falta de competències de la UE

Preguntada per si la Comissió podria haver fet més coses, Kyriakides ha enumerat tot el seguit de recomanacions que ha emès per orientar els estats europeus a l'hora d'adoptar mesures contra la pandèmia. I aquesta és la realitat: Brussel·les no té més competències en aquest àmbit i els governs haurien d'acceptar cedir-ne la sobirania. "Ens movem en un territori on no hi ha competència europea, així que donem les millors recomanacions que podem", ha lamentat el comissari Margaritis Schinas. Per això no s'ha volgut mullar a l'hora de donar indicacions concretes a cap estat membre, ni tampoc a Espanya o Catalunya: "No crec que Brussel·les hagi de dir al govern regional de Catalunya com ha de gestionar els rebrots".

Per contra, ara per ara molts estats han ignorat les recomanacions provinents de l'executiu europeu fins i tot en la reobertura de fronteres, tant internes com externes. A més, la Comissió ha proposat negociar en nom de tots els estats amb les farmacèutiques per garantir que tothom tindrà accés a la vacuna o el tractament del coronavirus un cop s'aconsegueixi, però al mateix temps un grup d'estats van crear una aliança per fer-ho pel seu compte. La Comissió també ha accelerat al màxim el procés d'autorització per comercialitzar el remdesivir i ha dotat de finançament extraordinari la recerca contra el coronavirus.

La Comissió Europea veu com els contagis de covid-19 augmenten no només a Espanya, sinó també a Portugal, Luxemburg i Alemanya a mesura que es recuperen les economies. I també de cara a la tardor, en què ja es recomana accelerar la campanya de vacunació contra la grip per evitar encara més problemes si hi ha una segona onada de la pandèmia.