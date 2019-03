Brussel·les admet que les últimes converses per salvar el Brexit també han fracassat

Queden 23 dies per a la data oficial del Brexit. Aquestes últimes setmanes s'han tornat a repetir les reunions a Brussel·les entre negociadors britànics i de la Unió Europea, però les posicions continuen enrocades. Aquest dimarts es van reunir per sopar el negociador per la part comunitària, Michel Barnier, amb Geoffrey Cox, el fiscal general britànic, una reunió que no va arribar a bon port. Segons un portaveu de la Comissió Europea, les discussions han sigut "difícils" i "no s'ha identificat cap solució que sigui coherent amb l'acord de retirada o el protocol sobre la frontera amb Irlanda del Nord".

Les converses dels últims dies es van reactivar després que May fracassés en ratificar l'acord a la Cambra dels Comuns i que els mateixos diputats britànics li donessin el mandat de renegociar. El punt polèmic és el sistema de garanties que l'acord de retirada preveu per evitar la frontera física amb Irlanda del Nord. Si després del Brexit no s'arriba a un acord comercial, està previst mantenir el Regne Unit dins la Unió Duanera per evitar aquest punt. Els britànics partidaris del Brexit, però, es mostren molt reticents davant la possibilitat de poder acabar dins la Unió Duanera de manera "permanent", malgrat que la Unió Europea ja ha dit per activa i per passiva que la seva voluntat és que l'anomenat 'backstop' sigui un mecanisme temporal.

Per això, el mateix portaveu de la Comissió Europea ha explicat que en la trobada d'ahir amb Cox, Barnier va "oferir idees sobre com donar encara més garanties que el 'backstop' només s'aplicarà durant un període limitat i necessari a menys que pugui ser substituït per una relació comercial futura". Tot i això, diversos mitjans britànics expliquen que Cox no va ser capaç de sortir de la reunió amb una proposta que el Parlament britànic aprovaria.

Per tot plegat, malgrat que les converses "tècniques" continuen, segons la mateixa comissió, l'opció que continua guanyant força és que el Regne Unit sol·liciti formalment una pròrroga de la data del Brexit, per evitar així la separació caòtica. Tot i això, hi ha veus tant de la UE com del Regne Unit que consideren que això suposaria allargar l'agonia i que només s'hauria d'activar aquesta via si de veritat hi ha una garantia que la solució tindrà el suport de Westminster, un suport que la UE desitja que siguin els laboristes, que últimament han enviat missatges que acosten posicions amb Brussel·les. La clau d'aquest possible acord, però, la té May, que per ara es nega rotundament a qualsevol d'aquestes opcions.