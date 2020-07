Les retallades pel coronavirus també arriben al Palau de Buckingham

Des del confinament decretat per Boris Johnson la tercera setmana de març, el Palau de Buckingham ja no és el que era. El que no van poder fer els atacs de la Luftwaffe durant la Segona Guerra Mundial ho ha aconseguit el covid-19. No hi ha turistes i, per tant, la cerimònia del canvi de guàrdia ha perdut tot el sentit d'espectacle global. El pompós cerimonial ha quedat en no res. Els soldats en túnica escarlata i barrets de pell d'ós desfilant amb una banda de música pel centre de la ciutat són, de moment, imatges del passat. I també els grups de japonesos o nord-americans que s'amuntegaven a la tanca per veure el xou i, més tard, deixaven molts diners a les botigues de la monarquia.

I, amb menys diners, les retallades també arriben al Palau de Buckingham. Sempre afecten als mateixos, però: a una part encara no quantificada dels 600 treballadors de les diferents dependències i serveis de la famosa residència reial del centre de Londres, no pas a l'extensa família d'Isabel II, la reina d'Anglaterra.

Per tant, també podrien quedar en el passat alguns o molts dels llocs de treball dels serveis que acull el palau, entre d'altres la col·lecció d'art. La premsa britànica informa aquest dimecres que la casa de sa majestat no tornarà a operar a plena capacitat després de l'estiu, i fins i tot que és molt possible que la mateixa Isabel II i el seu marit, el príncep Felip, duc d'Edimburg, es quedin al castell de Windsor a la tardor i a l'hivern, on es van traslladar per al confinament. Abans, però, i si no hi ha canvis d'última hora, passaran l'estiu a Balmoral, Escòcia, com és costum.

En tot cas, la conseqüència immediata de la davallada d'activitat a palau és, a més de l'esmentada pèrdua de llocs de treball, la revisió de les pensions del personal i també la incentivació de les baixes voluntàries dels treballadors del Royal Collection Trust, l'entitat sense ànim de lucre que vetlla pel manteniment i l'exhibició de la col·lecció d'art de la reina. Un vehicle empresarial que serveix també per garantir una cinquena part de les despeses ordinàries de Bukingham, incloent-hi el personal que hi presta servei. Els càlculs dels seus responsables indiquen que aquest 2020 l'entitat perdrà 64 milions de lliures (71 milions d'euros).

Turistes a la baixa

El màxim responsable de la Royal Colletion Trust, Lord Peel, ha assegurat en un memoràndum a què ha tingut accés la premsa del Regne Unit que "fins i tot quan es relaxin les mesures de confinament, el distanciament social i el canvi d'actituds per viatjar significaran que el nombre de visitants es reduirà probablement durant uns quants anys". Arran d'això, i dels ajustos pressupostaris que caldrà fer, el nombre de treballadors també s'haurà de reduir.

L'informe de Lord Peel afegeix que l'assignació amb què es financen les despeses de la monarca, vinculada al superàvit del Crown Estate (el conjunt de propietats i terres de la reina), "no és immune a l'impacte del covid-19". Fins ara, l'import de la subvenció a la corona és del 15% dels beneficis del Crown Estate, que el 2018 van arribar als 365 milions d'euros. Fins i tot en el cas que "l'assignació a la sobirana no es redueixi en termes absoluts, la casa reial haurà d'estalviar", considera Lord Peel. "És poc probable, però, que aquests estalvis compensin totalment la reducció prevista dels ingressos". La conclusió no és gens optimista. "Entenem que molts de vostès [els treballadors] estan inquiets pel futur. Aquestes decisions no han estat fàcils i són el resultat d'una consideració acurada i una exploració de totes les opcions. No obstant això, la lamentable realitat és que vivim temps inèdits, que exigeixen que responguem amb maneres sense precedents".

Des que es va decretar l'alerta pel coronavirus, i atesa l'avançada edat tant de la reina, 94 anys, com del príncep Felip, 99, només 22 empleats han format part de l'equip per atendre les necessitats de la parella. Uns empleats que s'han mantingut en una mena de bombolla segura, pràcticament sense contacte amb l'exterior del Castell de Windsor i amb constants controls sanitaris per evitar la possibilitat de contagi. Si més no, aquesta bombolla d'empleats té, de moment, el pa assegurat.