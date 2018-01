“Buida aquesta copa, estripa’t les calces i balla damunt de la taula”

Begudes, canapès, entreteniment i obres benèfiques en una gala exclusiva per a homes, en un dels hotels més luxosos de Londres, el Dorchester. I, a més, assetjament sexual a moltes de les 130 hostesses que l’atenien, abusos verbals generalitzats i proposicions de tota mena, especialment per unir-se als comensals a les habitacions de l’establiment. Homes amb molts diners exhibint amb impunitat el seu poder davant de noies “joves, guapes i primes”, que cobraven per sis hores de feina 180 euros i 28 més que se’ls garantien per tornar a casa en taxi, prèvia firma d’un contracte de cinc pàgines que incloïa una clàusula de confidencialitat per no revelar res del que veiessin o sentissin al llarg de la vetllada.

“Benvinguts a l’acte menys políticament correcte de l’any”, va cridar el presentador, Jonny Gould, als 360 mascles que s’hi van aplegar, dijous passat, a partir de les 22 hores, per a un festa de llarga tradició -33 anys- a la ciutat: el Presidents Club Charity Dinner, un sopar benèfic que aplega, en principi, el bo i millor dels directors generals i directors executius de les grans empreses britàniques, amb presència també d’alguns polítics.

Per exemple, el nou secretari d’estat d’Educació, Nadhim Zahawi, que ahir a última hora encara resistia les crides a la dimissió que li llançaven moltes diputades des del Parlament, tant de la bancada laborista com de la del mateix govern, o el director general del mateix departament, David Meller, codirector també del Presidents Club. A diferència de Zahawi, Meller va dimitir així que l’escàndol es va estendre com una taca d’oli.

Tota aquesta doble moral de la masclista cultura de la City i les grans corporacions va quedar ahir al descobert per la denúncia que va fer el prestigiós diari Financial Times (FT), amb un article que ha remogut alguns fonaments de l’establishmentbritànic i que ha provocat una investigació del comitè que vetlla pels estàndards de les organitzacions que fan activitat benèfica.

El diari va enviar dues reporteres d’incògnit a la festa -hi van accedir com unes més de les 130 hostesses contractades- i va aconseguir també que periodistes homes veiessin alguns dels fets denunciats per les seves col·legues en altres espais de l’hotel, especialment els bars.

L’empresa es cura en salut

Una de les redactores del FT, Madison Marriage, explicava ahir a la cadena de ràdio BBC 4 el que ella mateixa va viure, i que havia descrit al diari. “El pitjor que em va explicar una de les hostesses que li havia passat és que un home, durant el sopar, es va treure el penis davant seu i li va fer tota mena de comentaris lascius. Una altra hostessa, italiana, va haver de sentir com un dels assistents li deia: «Buida aquesta copa de xampany, estripa’t les calces i balla damunt de la taula». Avui [per ahir] he parlat amb una noia que hi va treballar fa tres o quatre anys i em deia que ha sigut la pitjor feina que ha hagut de fer en la seva vida”.

L’agència de serveis que contractava el personal, Artista, especialitzada a proveir-ne per a “alguns dels actes més prestigiosos del Regne Unit”, com diu la seva pàgina web, recordava a les joves contractades que no es feia responsable del possible assetjament. A més, en un correu electrònic enviat a les 130 dones, se’ls demanava que portessin “sabates negres de taló alt i roba interior negra”, i que es pentinessin i maquillessin com ho farien per anar a un “lloc sexi i intel·ligent”. L’uniforme de feina, faldilla molt curta, se’ls donaria el dia de la gala.

Però el que ahir es va presentar com un veritable escàndol -fins i tot va intervenir l’arquebisbe de Canterbury, que va assegurar que les revelacions eren “fastigoses”- ja era, de fet, un secret del domini públic entre les elits econòmiques de Londres. En cas contrari, el Financial Times -diari de referència d’aquestes mateixes elits - no hi hauria enviat dues reporteres d’incògnit per obtenir proves sobre el que ja era conegut des de fa anys.

El moviment #MeToo (“Jo també”) arran del cas Harvey Weinstein, més l’escàndol de l’assetjament al personal que treballa al Parlament de Westminster, ha esperonat la denúncia. El fullet informatiu que es repartia durant el sopar amb informació sobre els lots de les subhastes que hi hauria per recaptar diners feia un explícit advertiment -per protegir-se davant de qualsevol responsabilitat legal- als 360 assistents segons el qual no era permès l’assetjament del personal.

Amb tot, el mateix fullet, il·lustrat amb fotografies ben insinuants de Marilyn Monroe, oferia, entre els diferents premis pels quals licitar, “una exclusiva nit privada en un club del Soho per a cent persones amb 50 ballarines exòtiques” o bé una operació de cirurgia estètica “per treure’t anys o bé per afegir picantor a la teva dona”.

Els més de dos milions de lliures recaptats la setmana passada en la gala benèfica estaven destinats a dos centres sanitaris infantils, el Great Ormond Street Hospital i l’Evelina Children Hospital. Tots dos van informar ahir que retornaran els diners obtinguts. Al seu torn, el Presidents Club va assegurar que investigarà les al·legacions publicades.