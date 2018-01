Bulgària centra la presidència de la UE mirant als Balcans

Bulgària va assumir ahir, per primera vegada d’ençà que va entrar a la Unió Europea (UE) el 2007, la presidència rotatòria semestral del bloc comunitari, centrada en les negociacions del Brexit i en les conseqüències de la crisi migratòria. Les prioritats de la presidència búlgara inclouen ser un mediador “neutral” en la recta final de les negociacions entre Brussel·les i Londres, avançar en la gestió de la crisi migratòria i tornar a situar els Balcans occidentals en el focus d’atenció comunitari. De fet, entre les gairebé 300 reunions previstes per als pròxims sis mesos destaca una cimera de líders de la UE el 17 i 18 de maig a Sofia amb els seus homòlegs de sis països balcànics que encara no formen part del club, com Macedònia, Albània, Bòsnia i Hercegovina, i Kosovo, a l’agenda des del 2003.

Bulgària és el país més pobre i amb els índexs de corrupció més elevats de la Unió Europea, tot i que arran de la presidència rotatòria, acaba d’aprovar la seva primera llei anticorrupció, amb la qual es crea un gran ens que unificarà diverses oficines existents. L’objectiu del govern de Sofia és entrar a la zona Schengen, de lliure circulació comunitària, però abans ha de garantir un control exhaustiu de la seva frontera externa, sobretot amb Turquia, on ha construït en els últims anys una llarga i vigilada tanca. Amb tot, i a diferència dels veïns de l’Est, ha donat suport a la política de distribució de refugiats.

Àustria per acabar l’any

Després dels sis mesos de Bulgària, el 2018 acabarà amb la presidència que ostentarà Àustria, on recentment s’ha format govern amb els conservadors del primer ministre Sebastian Kurz i el suport dels xenòfobs i ultradretans de l’FPÖ liderats per Heinz-Christian Strache. Arran del pacte, Strache és el número dos del govern i titular d’Exteriors i Defensa. La presidència austríaca posarà a prova la unitat comunitària amb uns líders que qüestionen l’actual estructura del club.