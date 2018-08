Busquen un grup d'immigrants que s'hauria endinsat en una zona infestada de cocodrils a Austràlia

La policia d'Austràlia busca un grup d'immigrants que haurien arribat de manera il·legal al país i que s'haurien endinsat en una zona totalment infestada de cocodrils després que el vaixell en el qual viatjaven –un pesquer– encallés a la desembocadura del riu Daintree, situat a l'estat de Queensland, al nord-est del país.

Els agents ja han localitzat i detingut onze persones –que es creu que són d'origen vietnamita–, però es calcula que unes trenta més s'haurien amagat en una zona pantanosa que es considera especialment perillosa per la presència de cocodrils. "Estic preocupada. Qualsevol persona que no conegui aquesta zona ni sàpiga com moure's per un territori infestat de cocodrils pot tenir greus problemes", ha declarat l'alcaldessa de la localitat de Douglas Shire, Julia Leu, que viu prop del Parc Nacional de Daintree, on es creu que els immigrants s'haurien endinsat.

"No sabem si són refugiats indocumentats o pescadors que estaven pescant de manera il·legal i van acabar en aigües australianes", ha declarat per la seva banda Michale Healey, diputat al Parlament de Queensland.

Un guia que fa 'tours' al riu Daintree, Dave Patterson, ha explicat al diari 'The Guardian' que el vaixell encallat era de fusta i semblava una embarcació típica de la Xina, el Vietnam o Indonèsia. Altres guies turístics i diversos pescadors s'han acostat al vaixell però no han trobat ningú a dins. Estava a la deriva.

Embarcacions petites amb sol·licitants d'asil vietnamites acostumen a arribar a Austràlia amb certa freqüència, però els vaixells solen ser interceptats abans que arribin a terra. Els últims sol·licitants d'asil que van arribar a Austràlia d'aquesta manera va ser un grup de sis xinesos que va desembarcar l'agost de l'any passat a l'illa Saibai, al nord de Queensland, i que procedien de Papua Nova Guinea.