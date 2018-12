Butina, presumpta agent russa, es declara culpable

Maria Butina, la presumpta agent russa detinguda l’estiu passat, es va declarar culpable ahir de conspirar per influir en la política dels Estats Units. Aquesta jove de 30 anys va aprofitar la seva vida d’estudiant a l’American University de Washington per infiltrar-se en grups conservadors influents com l’Associació Nacional del Rifle (NRA, seguint les sigles en anglès). El seu objectiu era establir canals de comunicació secrets entre polítics nord-americans del Partit Republicà i el Kremlin, i vendre la idea de Rússia com un país amic i no un enemic.

L’acusada, a banda de reconèixer aquests actes, en coordinació amb funcionaris russos, va acceptar cooperar amb la fiscalia en la investigació. “Culpable”, va respondre a la pregunta de la jutgessa del cas, Tanya Chutkan, sobre com es declarava del càrrec de conspiració. Ho va fer tres dies després que el seu advocat sol·licités una audiència per canviar la seva declaració inicial, en la qual va dir que era innocent.

La jutge va recordar a l’acusada que s’enfronta a un màxim de 5 anys de presó i que és probable que sigui deportada un cop la deixin en llibertat. A més, va reconèixer que Butina s’ha declarat culpable amb l’esperança d’obtenir una sentència més baixa -menys de sis mesos de presó-, però va subratllar que depèn completament de la fiscalia determinar si la seva ajuda en aquest cas i en altres investigacions és substancial.

Seguidora del lobi d’armes

S’espera que Butina també aporti proves contra el ciutadà nord-americà Paul Erikson, que la va ajudar i amb qui va tenir una relació sentimental. Aquest consultor polític republicà, de 56 anys, va dirigir la campanya presidencial de Pat Buchanan el 1992. Els investigadors volen saber si Erikson estava assabentat dels objectius de la presumpta agent russa.

Entre el 2015 i el febrer del 2017, segons la fiscalia, Butina va treballar sota les ordres de l’alt funcionari del banc central rus Aleksandr Tórxin. Ells dos, que es declaraven fervents admiradors i seguidors de la poderosa NRA, van promoure entre grups conservadors polítiques que afavorissin els interessos de Moscou. Butina va anomenar el seu treball “Diplomay Project”.

El seu cas no té una relació directa amb el Russiagate - que lidera el fiscal especial Robert Mueller-, però sí que se suma als intents de Moscou d’ingerir-se en les eleccions de la Casa Blanca de 2016 i afavorir una victòria de Trump. De fet, Butina va continuar els seus actes després de la victòria del seu mandat. Va organitzar sopars entre persones riques i influents per parlar de la relació entre els EUA i Rússia, i la delegació russa que va assistir a l’Esmorzar Nacional de la Pregària del 2017.

Trump es defensa

La declaració de culpabilitat de Butina va arribar l’endemà de la condemna de tres anys de presó per a l’exadvocat de Donald Trump Michael Cohen per, entre altres crims, haver violat la llei de finançament electoral. En un dels seus habituals tuits matiners, el mandatari nord-americà va reaccionar ahir a la sentència que l’ha posat en el punt de mira. Cohen l’ha acusat d’ordenar els pagaments il·legals a dues dones que afirmen que van ser amants de Trump mesos abans de les eleccions presidencials del 2016.

“Mai vaig ordenar a Michael Cohen que violés la llei. Era advocat i se suposava que havia de conèixer la llei. Se’n diu «per consell de l’advocat» i l’advocat té una gran responsabilitat si es comet un error. Per això cobren”, va escriure en un tuit, i en un altre va insistir: “Molts advocats de finançament de campanyes han declarat fermament” que “no vaig fer res mal fet en relació a aquestes lleis”. “Allò no era finançament de campanya”, va afegir.