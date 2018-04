El director de la CIA es reuneix amb Kim Jong-un a Corea del Nord

El director de la CIA, Mike Pompeo, va viatjar a Corea del Nord a finals de març per reunir-se amb el líder del país, Kim Jong-un. Tal com han fet públic diversos mitjans nord-americans, la visita de Pompeo, que es podria convertir en el pròxim secretari d'estat dels Estats Units, va tenir lloc durant els dies de Setmana Santa, i tenia com a objectiu negociar algunes condicions de la reunió que tindran Kim Jong-un i Donald Trump les pròximes setmanes.

Segons el diari nord-americà 'The Washington Post', durant la reunió també es va parlar sobre el programa d'armament nuclear de Pyongyang, que tanta polèmica ha suscitat entre els dos països.

El mateix Donald Trump ha confirmat la visita a través del seu compte de Twitter. "Mike Pompeo es va reunir amb Kim Jong-un a Corea del Nord la setmana passada. La reunió va ser molt fluïda i es va crear una bona relació", ha destacat el president nord-americà, que ha afegit que "la desnuclearització serà un fet fantàstic per al món, també per a Corea del Nord".

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!