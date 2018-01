Detingut un ex-agent de la CIA per filtrar informació classificada a la Xina

Les autoritats dels Estats Units han detingut un antic agent de la Agència Central d'Intel·ligència (CIA) acusat de possessió il·legal d'informació classificada que podria afectar la seguretat nacional del país.

El detingut és Jerry Chung Shing Lee, un nord-americà que actualment residia a Hong Kong (Xina) i que va ser arrestat a última hora del passat dilluns a l'aeroport internacional John F. Kennedy de Nova York, segons el comunicat del ministeri de Justícia.

El diari 'The New York Times' assegura que Lee va començar a treballar per a la CIA l'any 1994. Allà va tenir accés a innumerables documents classificats com "top-secret". El 1992, l'acusat va retornar als Estats Units després de quasi una dècada vivint a la Xina. Abans d'arribar al seu lloc de residència l'ex-funcionari i la seva família van passar uns dies en hotels de Hawai i Virginia on van ser investigats per l'FBI.

Durant els seus registres els agents van trobar dues llibretes on Lee havia anotat informació relativa a treballadors de la CIA, com els seus noms reals o els seus números de telèfon. Les llibretes també tenien referències sobre operacions obertes, punts de trobada o cases segures pels agents del servei d'intel·ligència dels Estats Units.

L'ex-agent de la CIA es va convertir en sospitós per a l'agència nord-americana, segons informa el 'The New York Times', quan la CIA va perdre diversos informants de forma sistemàtica a la Xina. Aquest mateix mitjà assegura que l'ex-funcionari va utilitzar aquesta informació per ajudar a Pekín a desmantellar una xarxa d'informadors de la CIA a la Xina, amb l'execució o detenció d'una dotzena d'ells.

Lee, que ja ha declarat en un tribunal de Nova York, podria ser condemnat a 10 anys de presó si és declarat culpable.

Aquest cas se suma al d'un altre ex-agent de la CIA que va ser detingut el 2017 per proporcionar informació classificada a les autoritats xineses i al d'una ex-funcionària del Departament d'Estat acusada, al mes de març, de col·laborar amb els serveis d'intel·ligència de la Xina.