Cadena perpètua per al britànic que va envestir mortalment uns musulmans

El britànic Darren Osborne, que el 19 de juny va matar un musulmà en envestir amb una furgoneta un grup de fidels a prop d’una mesquita de Londres, va ser condemnat ahir a cadena perpètua per un tribunal londinenc. En la lectura de la sentència, la jutge Bobbie Cheema-Grubb va especificar que el veredicte no es podrà revisar en els pròxims 43 anys. El condemnat té 48 anys i va ser declarat culpable per un jurat format per vuit dones i quatre homes pels càrrecs d’assassinat i intent d’assassinat. La magistrada va considerar que Osborne va planejar “una missió suïcida” i havia previst “morir a trets” dels agents, a més de referir-se a l’envestida com “un atemptat terrorista amb la intenció de matar”.

Durant el procés judicial la fiscalia va exposar que l’acusat, descrit per la seva esposa com un “alcohòlic funcional” de “temperament impredictible”, s’havia radicalitzat amb idees d’extrema dreta en les setmanes prèvies a l’atac.

Osborne, pare de quatre fills i aturat, s’havia radicalitzat després de llegir material polític a internet i de veure un programa de la cadena BBC sobre una xarxa d’explotació infantil a Manchester, diversos integrants de la qual eren d’origen pakistanès, segons va detallar la seva dona.

Els fets van passar la nit del 19 de juny, quan Osborne va estavellar intencionadament la furgoneta contra un grup de fidels musulmans que sortien de la mesquita després de participar en les pregàries del Ramadà, a la zona de Finsbury. En l’atac va morir Makram Ali, de 51 anys, que en el moment de l’impacte estava sent atès per altres persones a terra perquè poc abans s’havia desplomat. El govern britànic va afirmar en conèixer la sentència que confiava que la família de la víctima trobés consol després del “terrible atac terrorista”.