Cadena perpètua per al matrimoni que torturava els seus 13 fills a casa

Els Turpin, el matrimoni nord-americà que va mantenir tancats i en condicions infrahumanes els seus 13 fills a casa seva -a Califòrnia-, van ser condemnats ahir a cadena perpètua per un tribunal estatal. David Turpin, de 56 anys, i Louise Turpin, de 49, es van mostrar consternats ahir durant la lectura de la sentència i, fins i tot, entre llàgrimes, van demanar perdó als seus fills pel mal que els havien fet i van assegurar que els estimen.

“Estimo els meus fills més del que ells s’imaginen”, va assegurar la mare. El pare amb prou feines va poder articular cap paraula, desconsolat i entre llàgrimes. “Estimo els meus fills i ells m’estimen a mi”, és l’únic que va encertar a dir. La parella podrà demanar la llibertat condicional un cop hagin complert 25 anys de presó. O sigui, quan tinguin 81 i 74 anys, respectivament.

El matrimoni va ser detingut el gener de l’any passat després que una de les filles, de 17 anys, s’escapés de la llar amb un telèfon mòbil de la família i truqués als serveis d’emergència per alertar de la situació que vivien a casa. Quan la policia va arribar a l’habitatge, hi va trobar una autèntica casa dels horrors: els 13 fills, d’edats compreses entre els 2 i els 29 anys, estaven desnodrits, afamats i bruts i portaven grillons als peus o estaven encadenats als llits perquè no poguessin fugir. Dins de la casa, la pudor era insuportable. El matrimoni vivia al tranquil barri de Perris -uns 115 quilòmetres a l’est de Los Angeles, a Califòrnia- i semblaven una família feliç. A Facebook penjaven fotografies dels fills, on tots apareixien somrients, polits i vestits igual.

“És el cas més horrorós que he vist en tota la meva carrera com a fiscal”, va reconèixer el febrer passat el procurador del comtat de Riverside, Mike Hestrin. La parella es va declarar culpable de 14 dels 38 càrrecs que els imputaven per tortura, detenció il·legal o abús a menors.

A l’audiència d’ahir es van poder sentir per primera vegada les declaracions públiques d’alguns dels fills dels Turpin. “Crec que tot passa per una raó. La vida pot haver sigut dolenta, però em va fer forta. Vaig lluitar per convertir-me en la persona que soc”, va dir una de les filles, que ara estudia a la universitat. Una altra va declarar: “Els meus pares em van prendre la vida, però ara l’estic recuperant”. Un altre fill es va mostrar comprensiu: “Estimo els meus pares i els he perdonat per moltes de les coses que ens van fer”. I un altre fins i tot va assegurar que els seus progenitors només havien intentat “protegir-los”.

El fiscal va explicar algunes de les dramàtiques situacions que van viure els fills dels Turpin: només se’ls permetia una dutxa a l’any, els donaven només un àpat al dia, els castigaven si es rentaven les mans més amunt del canell per haver “jugat amb l’aigua”, no els deixaven tenir cap joguina i no van anar al metge en més de quatre anys.