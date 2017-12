Califòrnia estrena any amb la legalització de la marihuana

Califòrnia estrena el 2018 legalitzant la venda de marihuana per a ús recreatiu. Fa dues dècades que se’n va aprovar el consum per a usos medicinals i terapèutics. Abans que Califòrnia, sis estats ja han fet el pas de despenalitzar l’ús de la droga però el fet que es tracti del territori més poblat el converteix en el mercat legal més gran del món. Així, a partir d’ara, una cinquena part dels nord-americans viuen en zones amb accés al cànnabis per canals regularitzats. Al juliol, Massachusetts i Maine s’afegiran a aquest grup.

Les projeccions del Tresor apunten que cada any es facturaran uns 7.000 milions de dòlars, tot i que, si es té en compte que a Nevada es van genera més de 19 milions en impostos només en els primers quatre mesos, poden ser unes xifres conservadores. Les vendes legals de marihuana als Estats Units i el Canadà van pujar el 2016 a més de 11.700 milions de dòlars i s’espera que arribin als 23.000 milions en els pròxims cinc anys, segons la consultora ArcView, que apunta que això tindrà beneficis per al mercat laboral.

La legalització de la marihuana a Califòrnia es va aprovar en un referèndum coincidint amb les eleccions presidencials del novembre del 2016 en què Donald Trump va entrar a la Casa Blanca. De moment, el negoci arrenca amb 60 establiments reconeguts per a la venda i amb un decàleg de normes per a comerços i usuaris. Els sindicats també preveuen que la venda estimuli l’economia local.

“Serà una nova indústria regulada que reportarà a l’Estat molts ingressos a través dels impostos”, afirma Rigoberto Valdez, vicepresident de la filial 770 del Sindicat de Treballadors de la Indústria d’Aliments i el Comerç, en declaracions a Efe.

La venda començarà parcialment el primer dia del 2018 en una dotzena de comtats, entre els quals no hi ha el de Los Angeles, el més poblat del país i que començarà a rebre sol·licituds per a llicències de distribució i venda d’aquí unes setmanes. L’autorització d’obertura és doble, per a autoritats estatals i municipals. Molts d’aquests negocis operaven fins ara com a dispensaris del cànnabis terapèutic.

A partir dels 21 anys

El fet que cada estat nord-americà pugui decidir si legalitza o no el consum de la marihuana sorprèn en un país en què el govern federal la classifica com un narcòtic il·legal al mateix nivell que l’heroïna . Segurament per calmar els crítics amb la mesura, entre els quals hi ha polítics, lligues de pares de família i organitzacions religioses, la posada en marxa de la mesura a Califòrnia va de bracet d’una sèrie de regulacions. La venda en dispensaris només es permet a consumidors més grans de 21 anys i es limita cada compra a una unça, 28,3 grams. Els punts de venda no poden ser a menys de 200 metres d’una escola, dels parcs públics o de zones classificades com a “sensibles”. Pel què fa als cultius per a consum personal, queden limitats a sis plantes.

Contra el narcotràfic

L’estat de Califòrnia recaptarà el 15% dels impostos generats per aquest comerç però, a més, cada municipi podrà afegir-hi les seves taxes pròpies, que poden arribar fins al 10%.

La legalització s’erigeix com una estratègia per combatre el narcotràfic i el mercat il·legal, que als EUA puja a 50.000 milions de dòlars, segons ArcView. Polítics locals com el regidor de Los Angeles Gil Cedillo es mantenen reticents. “Encara tinc grans reserves sobre la legalització de la marihuana, però entenc que pot oferir una font addicional de recursos per a Califòrnia i Los Angeles”, ha declarat l’exsenador.

Sigui com sigui, Califòrnia, que des de fa dècades lidera els esforços per legalitzar el cànnabis, és part ja d’aquest experiment social que és la legalització de la marihuana per a usos més enllà de la medicina.