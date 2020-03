Califòrnia ordena als seus 40 milions d'habitants quedar-se a casa

L’estat més poblat dels Estats Units ordena que els seus residents es quedin a casa. El governador de Califòrnia, Gavin Newsom, va ordenar dijous a la nit als seus 40 milions d'habitants que es quedin confinats a casa seva durant les pròximes setmanes, ja que l'estat s'enfronta a un repunt del coronavirus. L’ordre suposa la mesura més dràstica que qualsevol governant dels Estats Units ha pres per controlar l'epidèmia, i una decisió que el governador de Nova York, Andrew M. Cuomo, que té molts més casos que Califòrnia, es resisteix encara a prendre.

Newsom va fer l’anunci des del centre d’operacions d’emergència de l’estat, a Sacramento, on els equips d’emergència coordinen la resposta a incendis i terratrèmols, i va parlar molt clarament del risc que suposa el coronavirus per a la població.

Segons els models predictius de l'estat, fins al 56% dels californians, és a dir, més de 25 milions de persones, podrien arribar a estar infectats en les pròximes vuit setmanes, va dir Newsom: "Crec que és hora que us expliqui el que li dic a la meva família". "No és un estat permanent, és només un moment en el temps", va dir. "Mirarem enrere i veurem que han sigut decisions fonamentals".

Newsom va dir que la majoria de les botigues minoristes, incloses les que hi ha en grans centres interiors, hauran de tancar a tot l'estat. També estan tancades la majoria d’oficines corporatives. Les úniques excepcions seran els bancs, botigues de queviures, farmàcies i bugaderies.

Des del govern estatal, van subratllar que l'ordre no és una prohibició total sinó que la gent pot sortir a caminar sempre que mantingui sis metres de distància i sigui per anar a comprar a botigues de queviures.

Els treballadors sanitaris i els treballadors municipals essencials, com els conductors d’autobusos i altres, continuaran treballant.

A principis de la setmana, diversos comtats de la zona de la badia de San Francisco, juntament amb Sacramento, ja van emetre ordres per confinar els seus residents, tot i que amb les mateixes excepcions que també s'apliquen a l'ordre estatal.

Les noves normes a Califòrnia són les més dràstiques del país i segueixen els exemples de mesures preses a Europa, sobretot a Itàlia, on el nombre de morts de l'implacable coronavirus dijous va superar ja el de la Xina.

Just abans que ho anunciés Newsom, el comtat de Los Angeles ja havia anunciat també la seva pròpia ordre de confinament. Amb tot, el funcionament de les ordres no està clar i no hi ha penalitzacions, però el govern confia que la gent faci cas a la recomanació i apunta que hi ha una enorme pressió social contra aquells que desobeeixin el confinament.

Newsom també va assegurar que el seu estat actuaria policialment i de forma dura contra els atacs xenòfobs contra els asiàtics. "Som millors que això", va dir.

Les directrius de dijous es donen després de diversos dies en què els líders de Califòrnia, tant a nivell estatal com local, han anat endurint gradualment la vida pública, tancant bars, cellers, gimnasos i sales de cinema i ordenant als restaurants que tanquin els menjadors i passin a l'entrega a domicili. Diumenge a la nit, l’alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti, va anunciar que tots els bars tancarien i que els restaurants només podrien fer menjar per lliurar a domicili. En els últims dies també ha estat demanant a la gent que teletreballi.

Newsom va publicar una carta que havia enviat al president dels EUA, Donald Trump, per demanar-li que desplegués un vaixell hospitalari al port de Los Angeles per estar preparats per a un probable augment de les hospitalitzacions a causa del brot de coronavirus que s’esten ràpidament.