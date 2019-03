La Cambra de Representants obre una investigació per a un possible 'impeachment' a Trump

El cap del Comitè Judicial de la Cambra de Representants dels Estats Units, Jerrold Nadler, ha anunciat aquest diumenge en una entrevista a l'ABC que demà dilluns s'enviaran fins a 60 requeriments d'informació a persones i entitats vinculades a la Casa Blanca per obrir una investigació sobre una possible "obstrucció a la justícia" per part del president dels EUA, Donald Trump.

El Comitè que presideix Nadler és precisament el responsable dels processos d''impeachment', i el mateix congressista, del Partit Demòcrata, va apuntar que cal esperar els resultats d'aquesta investigació que s'obre ara per veure si es pot procedir o no a aquesta mesura, per intentar fer fora Trump del seu càrrec.

Responent al presentador del programa 'This Week', Nadler ha dit que està convençut que "el president ha obstruït la justícia", però també ha admès que encara no tenen "prou proves" per poder presentar un 'impeachment'. "Cal fer una investigació i aconseguir tot això, ara no tenim proves ni res per fer un 'impeachment'. Abans d'iniciar un procés així has de convèncer el públic nord-americà que això és el que cal fer i has de convèncer els votants de Trump que no estàs simplement intentant revertir els resultats de les últimes eleccions", ha afirmat.

Per a Nadler "és molt clar" que Trump ha fet obstrucció a la justícia: "Ha dit milers de vegades que és una caça de bruixes [la investigació oberta contra ell per la suposada ingerència russa en la seva campanya electoral], va intentar impedir que imputessin [el seu exassessor de seguretat, Michael] Flynn, va acomiadar James Comey [com a director de l'FBI] per aturar la investigació russa segons ell mateix va admetre" i fins i tot "ha intimidat testimonis en públic".

La investigació s'ha precipitat després del testimoni de l'exadvocat de Trump, Michael Cohen, que va acusar el president d'haver comès conscientment un crim contra la llei de finançament electoral pagant pel silenci d'una actriu porno que diu que va tenir una aventura amb ell, i d'haver mentit també sobre els seus negocis a Rússia i sobre el seu coneixement de les filtracions de Wikileaks de correus electrònics demòcrates.

Per això, demà dilluns mateix, el Comitè que presideix Nadler enviarà requeriments a 60 persones "des de la Casa Blanca fins al departament de Justícia", entre les quals, va dir, el fill de Trump, Donald Trump Junior, i el cap de finances de l'Organització Trump, Allen Weisselberg, "per iniciar la investigació per presentar al poble nord-americà un cas sobre obstrucció a la justícia, corrupció i abús de poder".

Precisament dissabte al vespre Trump va intervenir en una convenció conservadora per atacar durament la investigació del fiscal especial Robert Mueller sobre l'anomenat Russiagate, un procés que va qualificar de "'bullshit'", una paraulota –literalment 'merda de toro'– que vol dir "mentida".

Aquest mateix diumenge també ha respost a aquestes informacions en dos tuits en què insisteix en la seva idea de la "caça de bruixes" contra ell, reitera que tot el que va dir Cohen era "mentida" i es defensa com "un home innocent que està sent perseguit per gent dolenta, conflictiva i corrupta".

After more than two years of Presidential Harassment, the only things that have been proven is that Democrats and other broke the law. The hostile Cohen testimony, given by a liar to reduce his prison time, proved no Collusion! His just written book manuscript showed what he..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de març de 2019