El Canadà i els EUA es donen més temps per revisar el NAFTA

El Canadà i els Estats Units van fracassar ahir en la seva negociació, a contrarellotge, per renovar el Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord (TLCAN o NAFTA, segons les sigles en anglès). El president nord-americà, Donald Trump, havia imposat divendres com a data límit per arribar a un pacte després que dilluns passat aconseguís un inesperat acord comercial amb Mèxic. Tot i així, els dos països van deixar clar que les seves posicions continuen allunyades i es van donar més temps per arribar a un compromís.

El govern canadenc va resistir la pressió de Trump, que havia amenaçat de posar fi al NAFTA si el Canadà no s’unia a l’acord bilateral del seu país amb Mèxic. “Només firmarem un acord que sigui bo per al Canadà. És millor un no acord que un mal acord”, va insistir el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, des d’Oshawa, a la província d’Ontawa.

A Washington la cap de la delegació del seu govern en les negociacions, la ministra d’Afers Exteriors, Chrystia Freeland, va repetir la posició del seu primer ministre poc abans de començar el seu quart dia consecutiu de converses comercials amb el govern nord-americà. Els últims dies havien augmentat les possibilitats d’un acord, però aquest optimisme es va esfumar ahir quan es va fer evident la negativa dels dos països a fer concessions.

Tot i que el govern de Trump va tirar endavant el seu pla i va informar el Congrés de la seva intenció de firmar un NAFTA revisat amb Mèxic, el Canadà encara té temps fins a finals de setembre per decidir si s’afegeix a aquest pacte. El president nord-americà té pressa perquè vol firmar el nou acord abans que l’actual president mexicà, Enrique Peña Nieto, acabi el seu mandat el pròxim 1 de desembre. I, per complir aquest objectiu, necessitava comunicar el pacte als legisladors del seu país 90 dies abans del dia de la signatura.

Disputes comercials

La setmana que ve, doncs, el Canadà i els EUA hauran de superar diferències importants si volen salvar el NAFTA. Els dos punts que mantenen la tensió sobre la taula de negociació són exigències nord-americanes: l’obertura del protegit mercat canadenc de làctics i l’eliminació del capítol 19 del tractat, que estableix els mecanismes per resoldre les disputes comercials entre els tres països signants. Els negociadors canadencs es van mostrar oberts a fer concessions en matèria agrícola, però inflexibles en el capítol 19. Per la seva part, els nord-americans, amb Robert Lighthizer, representant de l’oficina de comerç dels EUA, al capdavant, van dir que no acceptaran un acord que mantingui aquest capítol.

Comentaris fora de gravació

Ahir al migdia ja es va començar a veure que no hi hauria acord. Uns comentaris de Trump, fets en privat (off the record ) a uns periodistes de Bloomberg News, van escalfar els ànims. El president nord-americà va assegurar que no faria cap concessió en les negociacions amb el Canadà, però que no ho podia dir en públic perquè seria “tan insultant” per al govern canadenc que “no podrien arribar a un acord”. El diari Toronto Star va revelar aquestes declaracions sense dir com les havia obtingut. I, més tard, Trump les va confirmar en un tuit: “Uau, vaig fer els comentaris fora de gravació a Bloomberg sobre el Canadà i aquest poderós acord ha sigut violat. Oh, bé, només més notícies deshonestes. Hi estic acostumat. Almenys el Canadà sap el que penso!”.

Trump manté la seva amenaça d’eliminar el NAFTA, però alguns experts creuen que no serà fàcil, ja que el Congrés té l’última paraula. I tant el seu partit com l’oposició volen un acord comercial que inclogui també el Canadà. D’altra banda, a principis de novembre hi ha eleccions legislatives i si els demòcrates obtenen la majoria a la cambra baixa -tal com algunes enquestes pronostiquen-, podrien complicar encara més les negociacions.

En una roda de premsa, Freeland va ignorar aquests comentaris del mandatari nord-americà i va explicar que els dos països havien avançat posicions però que “encara” no havien obtingut un acord. La ministra d’Exteriors canadenca va confirmar que les negociacions continuaran dimecres que ve. “Per al Canadà el més important és obtenir un bon acord i no la data límit”, va dir, i es va mostrar optimista sobre la possibilitat d’aconseguir un NAFTA revisat que sigui bo tant per al seu país com per als EUA i Mèxic.

Aquest tractat comercial va entrar en vigor el 1994 i engloba una àrea lliure de 450 milions d’habitants amb un volum d’intercanvis comercials de més d’un bilió de dòlars. Trump, durant la campanya presidencial, va ser molt crític amb l’acord i va prometre eliminar-lo o renegociar-lo. Si ho aconsegueix, podria presentar-se amb un èxit important davant dels seus votants aquest novembre.

Trump retira els fons a l’ONU per als refugiats palestins

El govern de Donald Trump va anunciar ahir que tallarà tots els fons de l’Agència de l’ONU per als Refugiats Palestins. Ho fa perquè creu que l’“operació” és “irremeiablement defectuosa” i perquè pensa que així impulsarà les negociacions de pau entre palestins i israelians. Des de Palestina, però, van denunciar la retirada de fons com un xantatge polític. A principi d’aquest any, la Casa Blanca ja va retallar les ajudes a palestins, que van passar de 130 milions de dòlars a 65. Ahir la seva ambaixadora davant les Nacions Unides, Nikki Haley, va dir que només les restabliran si es redefineix qui és refugiat palestí. Els crítics amb aquesta acció creuen que els EUA busquen reduir el nombre de refugiats palestins i eliminar el seu “dret a retorn”.