Cap país està protegint adequadament la salut dels seus nens, alerta l'OMS

Milions de nens i adolescents han fet un crit d'alerta amb protestes massives arreu del món. Ara un informe de l'Organització Mundial de la Salud (OMS) i l'agència de l'ONU pels infants, l'Unicef, els dona la raó: l'emergència climàtica posa en risc el futur de tots els nens del món. És més, no hi ha ni un sol país al planeta que estigui protegint de manera adequada la salut dels seus infants, alerta el nou estudi.

"Malgrat les millores en la salut dels nens i adolescents que s'han aconseguit en els últims 20 anys, els progressos s'han estancat i estan a punt de revertir-se", alerta Helen Clarck, ex primera ministra de Nova Zelanda i copresidenta de la comissió encarregada d'elaborar l'informe A future for the world’s children? [¿Quin futur els espera als nens del món?], publicat aquest dimecres a The Lancet.

El motiu? La degradació ecològica, el canvi climàtic i les pràctiques de comercialització explotadores que empenyen els nens a consumir menjar ràpid ultraprocessat, begudes ensucrades, alcohol i tabac, alerta l'OMS.

L'estudi ha elaborat un índex de països en funció de la salut que ofereixen als seus infants. Els països on els nens i nenes tenen més possibilitats de supervivència i benestar són Noruega, Corea del Sud, els Països Baixos, França i Irlanda, mentre que a l'altre extrem hi ha la República Centreafricana, el Txad, Somàlia, el Níger i Mali.

Però els termes es reverteixen quan s'elabora l'índex de països que més emissions de CO 2 per habitant generen, cosa que contribueix a una crisi climàtica que amenaça la salut dels nens d'arreu del planeta. Els països africans són els que menys emissions per càpita generen, mentre que els més contaminants són Qatar, Trinitat i Tobago, Kuwait i els Emirats Àrabs Units, amb els Estats Units i Austràlia entre els deu primers. En aquesta segona llista, Noruega és al lloc 156, Corea del Sud al 166 i els Països Baixos al 160.

Si les previsions científiques es compleixen i el planeta arriba als 5 ºC d'escalfament global a finals de segle, l'OMS alerta que "les conseqüències serien devastadores per a la salut dels nens, a causa de l'augment del nivell dels oceans, les onades de calor, la proliferació de malalties com el paludisme i el dengue i la desnutrició".

A l'amenaça climàtica s'hi afegeixen les "nocives pràctiques de comercialització" que s'han convertit en un patró internacional. En alguns països els infants estan exposats a més de 30.000 anuncis anuals de menjar ràpid, alcohol o cigarretes electròniques. "L'exposició de la canalla a la comercialització de menjar porqueria i begudes ensucrades s'associa amb la compra d'aliments poc saludables i amb el sobrepès i l'obesitat", diu l'estudi, que estableix un vincle directe entre "la comercialització agressiva" d'aquests productes i l'augment de l'obesitat infantil.

El nombre d'infants i adolescents obesos s'ha multiplicat per 11, al passar dels 11 milions el 1975 fins als 124 milions el 2016, alerta l'informe.