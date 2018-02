Capturats els últims dos "Beatles" de l'Estat Islàmic

El 19 d'agost del 2014, Daeix va centrar l'atenció del món de la manera més cruel. La difusió del vídeo de la decapitació del periodista nord-americà James Foley, que havia estat segrestat el 2012 pel grup jihadista, s'entenia com una carta de presentació del terror de l'autoproclamat Estat Islàmic. A banda de la brutalitat de l'escena, que va arribar a gran part del planeta, hi havia un detall que sobtava. L'anglès que parlava l'executor, que vestia de negre de dalt a baix i portava el rostre cobert, tenia un marcat accent britànic. S'intuïa el que mesos més tard es confirmaria: el jihadista, conegut pel sobrenom de "Jihadista John", havia viscut des dels sis anys a Londres, on havia crescut i, fins i tot, havia estudiat a la universitat. I no estava sol. Mohamed Emwazi -aquest era el seu nom real- formava part d'una brutal cèl·lula del Daeix de tres membres més, que també eren procedents del Regne Unit i que, degut a l'accent britànic de tots quatre, s'havien donat a conèixer amb el sobrenom dels "Beatles ". Aquest dijous, segons han informat diversos funcionaris dels Estats Units, els dos últims membres que quedaven vius, Alexada Kotey i El Shafee Elsheikh, han estat detinguts per combatents kurds.

Un grup d'execucions

La cèl·lula s'havia convertit en una de les més sanguinàries de l'organització jihadista. Principalment, s'encarregava d'executar ostatges que capturava el grup. De fet, se li atribueix almenys la decapitació de 27 persones occidentals i la tortura de moltes altres més. A banda de l'execució de Foley, són responsables de la decapitació del periodista dels Estats Units, Steven Joel Sotloff, o la del japonès Kenzi Goto; i dels segrests dels també periodistes Marc Marginedas i Javier Espinosa, o del fotoperiodista català Ricard Garcia Vilanova.

Els quatre membres, musulmans i que havien viatjat des del Regne Unit a Síria per unir-se al Daeix, s'havien convertit en blancs de diverses coalicions que lluiten en contra del grup radical. El Jihadista John, que era el suposat líder del grup i la cara més visible, va ser assassinat per un dron nord-americà l'any 2015 quan viatjava amb el seu vehicle per la ciutat de Raqqa. Aine Davis, l'altre membre de la cèl·lula, va ser detingut al 2017 a Turquia, on segueix empresonat. Ara, doncs, les detencions de Kotey, de 34 anys, i d'Elsheikh, de 29, donen per desarticulada la banda original dels anomenats "Beatles".

Aquestes detencions s'emmarquen en la lluita de les Forces Democràtiques Sirianes (FDS), una milícia liderada per kurds, contra les últimes posicions del Daeix a l'est de Síria. Segons ha explicat anònimament a Reuters un funcionari nord-americà, les FDS -que compten amb el suport dels Estats Units- haurien capturat Kotey i Elsheikh a mitjans de gener.