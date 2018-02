El Carnaval de Rio es posa el vestit del ‘no és no’

Les dones brasileres han dit prou. I el Carnaval del 2018 és el de la mobilització contra la violència de gènere i l’assetjament sexual. Campanyes de conscienciació denuncien a tot arreu el que fins ara només era un gran tabú: la indefensió i la vulnerabilitat de les dones durant les festes per excel·lència del país. El Carnaval és un dels signes d’identitat del Brasil. I les celebracions al carrer, que arriben a concentrar milions de persones en un mateix espai, són la democratització d’una de les poques expressions populars que dilueixen la fractura social.

La llei del tot és permès regna a l’estiu tropical. El ministeri de Sanitat es prepara per repartir 100 milions de preservatius. La banda sonora són les tradicionals marchinhas carnavalesques, les xarangues i estils locals com l’ axé de Bahia, el pagode i el funky carioca, o temes patxanguers i discotequers que sonen a tot drap. Temperatures i humitat altíssimes, roba més aviat escassa i consum continu d’alcohol, refrescos energètics i tota mena de drogues estimulants. Al Brasil de la paquera (lligar), la pegação (muntar-s’ho) i del ser feliz e beijar na boca (ser feliç i besar a la boca), ¿on és el límit de la disbauxa i el llibertinatge?

Doncs en el Não é não! (No és no), com recorda una iniciativa que, amb finançament popular, imprimirà 25.000 tatuatges temporals en sis ciutats del país i a la qual s’han adherit cares populars com cantants i actrius de telenovel·les. “Respecta les noies” és la resposta de l’estat de Bahia, amb el suport de l’ONU, per frenar els assetjaments a Salvador i per encoratjar les dones a denunciar les agressions sofertes durant els dies de marxa ininterrompuda.

En una de les altres grans capitals carnavalesques, Recife, la campanya # Aconteceunocarnaval (Ha passat al Carnaval) també esperona les dones a compartir experiències negatives perquè no quedin en l’anonimat. En aquest cas l’objectiu és doble: ajudar les víctimes i crear un banc de dades per exigir accions als poders públics.

Assetjament quotidià

Al Carnaval de Rio de Janeiro de l’any passat, cada tres minuts hi va haver una agressió a una dona. Es van presentar 2.700 denúncies, des de tocaments fins a violacions i intents de segrest. La violència de gènere no és exclusiva de les festes. Cada dia hi ha una mitjana de 12 feminicidis (prop de 4.400 a l’any) i 135 violacions al país (unes 50.000 anuals), segons dades del Fòrum Brasiler de Seguretat Pública. La totalitat de les dones, un 99,6% segons un estudi de l’ONG Olga, han patit assetjament. Un 85% diuen que les han grapejat sense consentiment en espais públics.

“Som en un país molt masclista, on els homes encara es creuen amb el dret de llançar-te floretes, de dir-te impertinències o de voler forçar-te a fer el que no vols, i el Carnaval potencia el comportament habitual del brasiler”, explica a l’ARA l’analista de sistemes Jasmine Ramalho, de 23 anys, resident a São Paulo.

“Que t’agafin pel braç o que fins i tot t’estirin dels cabells és habitual en qualsevol bar o discoteca al llarg de l’any, al Carnaval la gent va molt beguda i és constant que et vulguin petonejar sí o sí”, comenta la seva amiga inseparable, Arianne Souza, que treballa a la banca.

Mesures d’autoprotecció

Per protegir-se, la Jasmine i l’Arianne surten aquest dies “sempre en colla”. “Intentem que vinguin amb nosaltres alguns nois perquè la sensació de seguretat augmenta, és trist però és així”, diu l’Arianne. “Si et veuen acompanyada et respecten una mica més”, afegeix. Malgrat tot, totes dues ja han patit situacions de violència. “L’any passat em van clavar una plantofada perquè em feia l’estreta. No vaig tenir temps ni de reaccionar, tot va ser molt ràpid i el noi se’n va anar enmig de la gentada”, relata la Jasmine.

La mala experiència no li ha tret les ganes de gresca. “Em nego a no poder fer el que vulgui”, assegura. Però enguany ha adoptat precaucions addicionals. “El cap de setmana ja vaig participar en una rua i portava un petit esprai de pebre a la butxaca”, explica.

“La gràcia del Carnaval és poder lligar però has de tenir mà esquerra, els tios van molt passats de voltes”, conclou l’Arianne.

En alerta per un rebrot de febre groga

El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties ha emès una alerta recomanant els turistes que visitin el Brasil durant el Carnaval que es vacunin contra la febre groga. L’organisme amb seu a Estocolm tem que el flux d’europeus aquests dies acabi comportant la importació de casos de l’afecció tropical.

El Brasil pateix un rebrot d’una malaltia transmesa per mosquits i introduïda al país els segles XVII i XVIII als vaixells portuguesos d’esclaus provinents de l’Àfrica. La seva àrea d’influència va quedar delimitada a la selva amazònica. Ara científics intenten esbrinar per què s’ha estès fins als boscos i parcs de grans centres urbans de la regió sud-est als estats de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro i São Paulo. Des del començament del 2017, el ministeri de Salut ja ha comptabilitzat 262 morts.