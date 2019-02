Càrrecs de terrorisme per als menors detinguts a Veneçuela

La Neidy té 14 anys. És de l’ètnia baniva i viu a l’Amazones, al sud de Veneçuela. De la seva família, només ella i els seus cosins parlen una mica d’espanyol. La resta del nucli familiar fan servir la llengua indígena. El 23 de gener la Neidy va sortir amb les seves amigues a protestar en contra del govern de Nicolás Maduro, quan un grup de militars de la Guàrdia Nacional Bolivariana van arribar per reprimir els indígenes i van detenir més de 90 persones, entre les quals 5 adolescents.

La Neidy era un d’ells. Llavors va començar un malson de tres dies per a ella i la seva família. “Els militars van detenir els adolescents de manera violenta, a cops i empentes. Els van portar a la comissaria militar i durant 48 hores no en vam saber res”, explica Luisana Gutiérrez, una de les advocades voluntàries que s’encarrega del cas.

Els familiars van començar a buscar els adolescents fins que una notificació judicial va certificar que estaven detinguts. La família de la Neidy, i particularment la seva mare embarassada de nou mesos, no van saber on era la noia fins que els advocats, amb ajuda d’un traductor, els hi van explicar. “Ella directament no va patir cap agressió física, però està en un estat de xoc que requereix tractament psicològic. Estem parlant d’una nena indígena que es va afegir a molts dels seus companys de l’escola per sortir a reclamar un país diferent. Parla un espanyol limitat i viu en una comunitat molt pacífica”, explica Gutiérrez.

Després de tres dies detinguts, van portar els nois davant del jutjat de guàrdia. La fiscalia els va imputar els delictes de terrorisme, associació per delinquir, obstrucció de la via pública, ultratge violent, intimidació pública, instigació pública i resistència a l’autoritat, càrrecs que exigeixen almenys 20 anys de presó.

Després d’una campanya d’organitzacions pro drets humans, els cinc adolescents van rebre ahir una mesura cautelar de llibertat. “¿És lògic que un adolescent participi en una protesta i hagi de passar per la presó i començar la seva vida civil amb delictes com el de terrorisme? Som davant una justícia que s’acarnissa amb els més vulnerables”, diu l’advocada.

Les ONG Foro Penal, Redes Ayuda i Provea van denunciar que el 23 de gener es va produir “la màxima quantitat de detencions en la història de Veneçuela, o almenys segons els registres des del 1999”. Alfredo Romero, president de Foro Penal, diu que es van detenir 850 persones, entre les quals 77 menors d’entre 12 i 16 anys. “Són detencions de persones que es van atrevir a manifestar-se públicament contra Nicolás Maduro, però en molts casos s’han fet també en incursions arbitràries dels cossos de seguretat de l’estat en cases particulars veneçolanes”.

Un altre dels detinguts és Jickson Rodríguez, de 14 anys, que va participar en una cassolada contra Maduro al sector Villa Bahía, al sud de Veneçuela, amb la seva família i veïns. Un grup de militars van arribar a la zona i es van endur més de vint manifestants, entre els quals el jove. El Jickson té una condició especial arran d’un traumatisme cranioencefàlic que va patir quan tenia 5 anys. Diumenge el van portar d’urgència a l’hospital perquè va convulsionar dues vegades, atès que no havia rebut la medicació dins de la presó.

“A mi era a qui em donaven més cops perquè jo no plorava. Em pegaven els guàrdies, sobretot les dones”, va denunciar l’adolescent. El 31 de gener, Jickson i 50 adolescents més van quedar en llibertat provisional. Els pròxims 30 dies la fiscalia dirà si presenta càrrecs i si torna a demanar l’ingrés a presó.