Una Casa Blanca de bojos

El nou llibre del periodista Bob Woodward perfila una Casa Blanca plena d'assessors alarmats i frustrats que intenten contenir diàriament els impulsos més extrems de l'erràtic i iracund president dels Estats Units, Donald Trump, en un retrat de l'Ala Oest que ha irritat el mandatari.

La publicació d'un avançament de 'Fear: Trump in the White House' (Por: Trump a la Casa Blanca), que sortirà a la venda dimarts, 11 de setembre, ha sacsejat Washington alhora que ha provocat una enèrgica resposta del president, que ha titllat l'obra de "repugnant".

"No és més que un altre mal llibre. [Woodward] ha tingut molts problemes de credibilitat", ha dit aquesta matinada Trump en una entrevista amb la publicació conservadora 'The Daily Caller'. El periodista és un veterà que va signar les informacions sobre el cas Watergate, que el 1974 va contribuir a la dimissió del president Richard Nixon per mentir, i per elaborar el nou llibre ha buscat el testimoni de col·laboradors de l'administració republicana sota la condició de mantenir-los l'anonimat.

Fa gairebé dos anys, 'Fuego y furia' ja va encendre les ires de Trump, que va acusar el periodista Michael Wolff d'inventar-se els testimonis recollits que posaven en dubte la seva capacitat per estar al capdavant de la Casa Blanca.

Un dels temes principals és la suposada incompetència de Trump a l'hora de tractar amb crisis internacionals, com el presumpte atac químic que les forces lleials al president de Síria, Baixar al-Assad, van llançar l'abril del 2017. "Matem d'una puta vegada [Al-Assad]! Fem-ho. Fiquem-nos aquí i matem tota aquesta puta gent [sic]", va exhortar Trump en una conversa telefònica amb el seu secretari de Defensa, James Mattis, segons l'extracte del llibre que publica 'The Washington Post'.

El cap del Pentàgon va respondre que s'hi posava immediatament a veure com es podia acatar l'ordre, però quan va penjar el telèfon li va dir a un assessor que no farien "res de tot això", i que en canvi organitzarien una resposta "molt més continguda". Així, Washington va ordenar el bombardeig contra una base aèria siriana.

Poc després d'arribar al poder, el president va demanar al Pentàgon un pla per llançar un atac militar "preventiu" sobre Corea del Nord, i alhora va criticar l'alt cost que suposava protegir Corea del Sud. En aquest sentit, Mattis va sortir "exasperat i alarmat" d'una reunió amb Trump, i va comentar al seu cercle pròxim que el mandatari havia "actuat com un nen de 10 o 11 anys", d'acord amb Woodward.

El secretari de Defensa, que fins ara havia aconseguit mantenir-se al marge del drama quotidià a la Casa Blanca, ha negat en un comunicat haver pronunciat "mai" aquestes "despectives" paraules sobre Trump, i les ha atribuït a la "rica imaginació d'algú".

Woodward també assegura que el cap de gabinet de la Casa Blanca, John Kelly, va anomenar "desequilibrat" a Trump en una ocasió. "És un idiota. És inútil tractar de convèncer-lo de qualsevol cosa. Va a la deriva. Això és una terra de bojos. Ni tan sols sé per què seguim aquí cap de nosaltres. Aquesta és la pitjor feina que he tingut mai", va lamentar suposadament Kelly en una reunió.

En un comunicat, Kelly també ha desmentit l'insult a Trump i ha afirmat que la seva relació amb ell és "honesta i sòlida", mentre que la portaveu de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, ha descrit el llibre com una col·lecció d'"històries inventades, majoritàriament per empleats insatisfets, per deixar malament el president".

El volum també posa l'accent en la bretxa entre Trump i el fiscal general dels Estats Units, Jeff Sessions, a qui el president no ha perdonat que s'apartés de la investigació russa. "Aquest tipus és un retardat mental. És un ximple dels del sud (dels Estats Units). Ni tan sols li permetrien ser advocat de tercera a Alabama", va deixar anar Trump sobre Sessions en una ocasió, segons indica el llibre.

The already discredited Woodward book, so many lies and phony sources, has me calling Jeff Sessions “mentally retarded” and “a dumb southerner.” I said NEITHER, never used those terms on anyone, including Jeff, and being a southerner is a GREAT thing. He made this up to divide! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de setembre de 2018

Woodward descriu Gary Cohn, que fins al març va ser el principal assessor econòmic de Trump, com un actor fonamental en els intents per contenir el mandatari durant el seu primer any en el poder. L'any passat, Cohn "va robar una carta" que Trump tenia al seu escriptori i que planejava signar per retirar als Estats Units d'un acord comercial amb Corea del Sud, i el mandatari no se'n va assabentar i no va insistir a trencar el pacte, assegura Woodward.

Quan, al començament del 2017, Trump va demanar al seu assessor Rob Porter que redactés una carta per retirar els Estats Units del Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord (TLCAN) amb Mèxic i el Canadà, ell ho va consultar a Cohn, que li va respondre: "Pararé això. Li trauré el paper de la seva taula", apunta el llibre.