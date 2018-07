La Casa Blanca veta una periodista de la CNN per fer "preguntes inadequades"

"President, creu que Michael Cohen l'ha traït?", "Està preocupat pel que pugui sortir de les gravacions?", "Per què el president Putin ha rebutjat la seva invitació?" Aquestes preguntes de la periodista de la CNN Kaitlan Collins no van agradar gens ahir a la Casa Blanca, que va respondre amb una mesura inèdita en la seva història: vetar l'entrada a un acte obert a la premsa a un periodista acreditat com a "corresponsal a la Casa Blanca", els que segueixen habitualment la informació i les rodes de premsa del govern nord-americà.

Les preguntes de Collins ferien referència a les gravacions que Michael Cohen, exadvocat del president, va fer de les seves converses amb el llavors candidat a la presidència Donald Trump, el 2016, sobre pagar pel silenci d'exmodel de Playboy que assegura haver mantingut una relació íntima amb Trump quan ell ja estava casat amb Melania. També li preguntava sobre l'ajornament de la reunió prevista entre Trump i Putin a la tardor, i les especulacions que diuen que ha sigut Putin qui hauria rebutjat la invitació.

Collins va formular aquestes preguntes al president durant la seva trobada amb el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, al Despatx Oval. La periodista de la CNN hi assistia en representació de totes les altres televisions del país, el que es coneix com un 'pool' de mitjans. Durant aquestes compareixences, pensades per prendre imatges de la trobada del president amb alguna autoritat, els periodistes aprofiten sempre per fer llançar preguntes sobre les notícies del dia, i molt sovint Trump les respon sense problema.

Però aquesta vegada les preguntes van ser massa incòmodes per al president. Després del 'pool', Kaitlan Collins va ser convocada a una reunió amb la portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, i l'assessor de comunicació del president, Bill Shine, que la van acusar de fer "preguntes inadequades" i li van dir que li quedava prohibit assistir a l'acte posterior que havia de celebrar-se al jardí conegut com a Rose Garden a la Casa Blanca, un acte que estava totalment obert a la premsa.

La portaveu de la Casa Blanca va emetre fins i tot un comunicat per explicar la decisió i va dir que qualsevol altre periodista de la CNN podia assistir a l'acte, però no Kaitlan Collins. L'argument era que durant la trobada de premsa al Despatx Oval "va fer preguntes inadequades i rebutjava marxar".

Sarah Sanders statement on White House decision to ban a reporter who asked questions. pic.twitter.com/w3b9FCIvIo — WHCA (@whca) 25 de juliol de 2018

Els seus companys corresponsals a la Casa Blanca es van solidaritzar amb Collins i van denunciar la decisió de la Casa Blanca com una mesura "contra la llibertat de premsa i el periodisme". Ho van fer a través dels seus mitjans, a les xarxes socials i amb un comunicat del president de l'Associació de corresponsals de la Casa Blanca, on es "condemna" el veto a Collins en un acte de la Casa Blanca. Fins i tot la cadena Fox, afí a l'administració Trump, es va posicionar al costat de la CNN en aquest cas.