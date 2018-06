La Casa Blanca qualifica de "vergonyosa" la portada de la revista 'Time' que critica la política migratòria de Trump

La portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha qualificat de "vergonyós" l'ús que la revista 'Time' ha fet d'una fotografia d'una nena d'Hondures que plora després d'haver creuat amb la seva mare la frontera de Mèxic amb els Estats Units, i que una patrulla de policia les interceptés.

'Time' ha il·lustrat aquesta setmana la portada amb un muntatge fotogràfic en què apareix aquesta imatge de la nena, del fotògraf John Moore, i una altra de Donald Trump mirant cap a la petita i dient "Welcome to America [benvinguda a Amèrica]". La publicació critica així la política migratòria del president nord-americà, que tanta polèmica està generant perquè les autoritats separen els infants de les seves famílies quan arriben en territori dels Estats Units.

"És vergonyós que els demòcrates i els mitjans de comunicació hagin explotat aquesta foto d'una nena petita per impulsar la seva agenda [política]. A la nena no la van separar de la seva mare", ha escrit Sanders a Twitter.

It’s shameful that dems and the media exploited this photo of a little girl to push their agenda. She was not separated from her mom. The separation here is from the facts. Dems should join POTUS and fix our broken immigration system. #ChangetheLaws https://t.co/Y6KrTp4Ulk