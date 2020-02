"El brot de coronavirus encara pot evolucionar en qualsevol direcció"

260x366 La doctora Catherine Smallwood / OMS La doctora Catherine Smallwood / OMS

Les autoritats xineses van canviar dijous el criteri diagnòstic del coronavirus, cosa que va fer disparar el nombre de casos. Què significa aquest canvi? ¿Es deu al fet que la delegació de l'OMS ja està treballant a la Xina?

La Comissió de Salut Nacional xinesa va actualitzar els seus criteris de control i prevenció del Covid-19 i va indicar que a la província de Hubei cal declarar els casos sospitosos, els confirmats, els que no presenten símptomes i també els diagnosticats clínicament. És normal en malalties infeccioses noves que les definicions s'adaptin a mesura que es comprenen millor. La decisió no respon a cap petició específica de l'OMS.

¿Creuen que les dades que aporten les autoritats xineses són creïbles?

Responsables de l'OMS s'han reunit regularment amb les autoritats sanitàries xineses per entendre millor les investigacions epidemiològiques, clíniques i de laboratori des de l'inici del brot. Els experts de l'oficina de l'OMS a la Xina, els regionals i els de la seu de Ginebra estem fent costat a la resposta xinesa. La relació de treball es basa en la confiança i pensem que els informes diaris aportats a l'OMS són creïbles i essencials per a la resposta internacional.

Les autoritats xineses admeten una mancança de mascaretes i equips de protecció per al seu personal sanitari. Com es pot resoldre això?

La demanda d'equips de protecció personal a la Xina és elevada perquè estan a l'epicentre del brot. L'OMS se centra en millorar la capacitat de gestió dels països més vulnerables facilitant-los lots inicials (per afrontar 100 casos), treballant en una cadena de proveïdors més àmplia, enviant 531.000 mascaretes, 350.000 parells de guants, 40.000 respiradors, 18.000 vestits d'aïllament, i altres equips per protegir el personal sanitari a 18 països on estan tractant pacients que podrien haver contret el Covid-19.També instem que els equips de protecció disponibles arribin prioritàriament al personal sanitari que està en la primera línia del brot, i també a la gent que té símptomes o que està cuidant malalts a casa.

¿Les mascaretes funcionen com a mesura de prevenció?

No cal que el públic que no té símptomes porti mascareta, perquè no hi ha cap evidència que funcionin per protegir persones que no estan malaltes. Però en alguns països, en funció dels hàbits culturals, se'n poden portar. Si se'n fan servir cal seguir les normes de com s'han de posar, com s'han de treure i com s'han de llençar, a més de la higiene de les mans.

¿Poden ser útils els antivirals per combatre el virus?

No hi ha cap fàrmac específic. El tractament depèn de l'evolució de la malaltia.

Com de greu és la malaltia? Tenim molt poca informació sobre l'estat dels pacients que estan hospitalitzats

La informació de què disposem apunta que el virus pot causar des d'una lleugera febre fins a una malaltia greu. Els pacients tenen un gamma àmplia de símptomes. Segons les dades actuals, els 82% de casos presenten febre lleu, el 15% evolucionen cap a una malaltia greu i el 3% són crítics. Les autoritats xineses informen que aproximadament un 2% dels pacients han mort, però és difícil determinar-ne la mortalitat, perquè no sabem quantes persones s'han infectat. Els casos mortals semblen clarament associats a l'edat. Es tracta d'una malaltia nova i la manera com l'entenem canvia ràpidament. Continuarem analitzant la informació sobre els casos actuals i els nous, i això és vital per fer-nos càrrec de la gravetat de la malaltia.

¿Esperen que l'epidèmia continuï creixent?

Aquest brot encara pot evolucionar en qualsevol direcció. No sabrem quan arribarà al pic fins que evolucioni. El virus pot guanyar terreny després d'haver retrocedit. No volem especular. Esperem que es declarin més casos a la Xina que a altres països.

El Mobile World Congres de Barcelona s'ha suspès per la por a l'epidèmia. ¿Aquest temor té alguna base científica?

L'OMS no ha emès cap recomanació contra les trobades multitudinàries. Ha estat una decisió de les autoritats locals.