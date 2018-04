Catorze membres d'un equip d'hoquei juvenil morts en un accident al Canadà

Catorze membres d'un equip juvenil d'hoquei del Canadà, d'entre 16 i 21 anys, han mort en un accident de trànsit després que l'autobús amb el què viatjaven cap a un partit ha xocat amb un camió a Saskatchewan, a l'oest del país, segons ha confirmat la policia a l'emissora local de televisió CBC. Catorze persones més han resultat ferides en l'accident.

L'equip amfitrió del partit de la lliga júnior d'hoquei, Nipawin Haks, ha anunciat la col·lisió de l'autobús dels Humboldt Broncos amb un camió. El president del club, Kevin Garinger, ha mostrat el condol per la mort dels jugadors.

Les mostres de solidaritat han arribat d'arreu del país, també del primer ministre del canadà, Justin Trudeau, en un tuit: "No puc imaginar el que estan passant aquests pares, i el meu cor està amb tothom afectat per aquest terrible accident, en la comunitat Humboldt i més enllà".

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08