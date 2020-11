Celebracions als EUA per la victòria de Biden (i la derrota de Trump)

Eufòria, crits i fins i tot llàgrimes d'alegria en moltes ciutats nord-americanes per la victòria del demòcrata Joe Biden i, alhora, per haver derrotat Donald Trump a les eleccions presidencials. Des de les finestres i balcons, amb el clàxon dels automòbils i amb pancartes pel carrer, molts ciutadans dels Estats Units han sortit al carrer per celebrar el canvi d'era al país.

Poc abans de les 11.30 (hora local), en un edifici al centre de Manhattan va esclatar l'alegria a l'assabentar-se del desenllaç de l'escrutini i de la fi de la presidència de Trump. Segons explica l'agència Efe, els veïns s'han unit per aplaudir la notícia. A Times Square, centenars de persones s'han concentrat per cridar i celebrar els resultats de les eleccions, i això significa que tant aplaudien la victòria dels demòcrates com, sobretot, la derrota del republicà. En molts casos, els manifestats duien pancartes anti-Trump.

New York reacts. God bless America! pic.twitter.com/PaJU9nvOT5 — Tom Treadwell (@tomtreadwell) November 7, 2020

New York City right now. pic.twitter.com/OQlsYYD20w — Steve Martin (@SteveMartinToGo) November 7, 2020

Hey Donald, New York wishes you a happy retirement in Rikers, woops I meant Florida😜 pic.twitter.com/kBCmYOkW3n — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) November 7, 2020

Les mateixes imatges d'alegria s'han vist a Washington, que ha rebut amb petards i molts clàxons la confirmació de la victòria de Biden. La capital dels EUA, de majoria demòcrata, viu entregada a la política, i és per això que just després de conèixer els resultats els seus ciutadans s'han llançat en massa al carrer a celebrar-ho. A la plaça de Columbia Heights, un barri amb una gran presència llatina, s'hi han reunit una bona colla de veïns per aplaudir i ballar.

Esclat d'alegria després de l'emoció continguda

"Ja tenim un nou presi!", exclamava un jove d'Hondures, mentre parlava per telèfon amb la seva família. A l'altra banda del carrer, una dona onejava emocionada la bandera americana davant dels cotxes que responien amb el so dels clàxons i els braços enlaire. La ciutat ha deixat desbordar l'emoció continguda durant la campanya electoral i, sobretot, durant els últims quatre dies, en què el país ha aguantat la respiració davant el resultat, tan ajustat.

Al voltant de la Casa Blanca un riu de gent i de cotxes es congrega per continuar amb la celebració. Allà no hi és l'encara president, Donald Trump, ja que ha aprofitat la jornada de dissabte per practicar el golf a Sterling (Virgínia).

The scene in Washington DC right now pic.twitter.com/MCwnuTcVCL — Dena Takruri (@Dena) November 7, 2020