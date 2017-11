Celebracions i protestes pels cent anys de Balfour

Tal dia com avui, fa cent anys, el secretari d’estat d’Afers Exteriors britànic, Arthur James Balfour, signava una carta mitjançant la qual el govern del Regne Unit reconeixia les aspiracions sionistes sobre Palestina i hi donava suport. Era el 2 d’octubre del 1917, una data que ara és recordada com el Dia de Balfour i que és tant celebrada a Israel com condemnada al món àrab.

Ahir, vigília de l’aniversari, la Lliga Àrab va assenyalar que aquest 2 d’octubre “no ha de ser motiu d’orgull, perquè suposa una violació flagrant dels drets d’un poble sencer”, i va indicar que el document suposa “tristesa i amargura a l’ànima àrab, en general, i a la palestina, en especial”.

Per la seva banda, la commemoració arriba amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, de visita a Londres, on s’hi estarà un total de quatre dies i avui celebrarà el centenari del document en companyia del govern britànic. “Els palestins diuen que la Declaració de Balfour va ser una tragèdia. No ho va ser -va dir ahir Netanyahu abans de pujar a l’avió camí de Londres-. El que ha sigut una tragèdia és el seu rebuig a acceptar això cent anys després. Espero que canviïn d’opinió, perquè si ho fan poden avançar finalment cap a la reconciliació entre els nostres dos pobles”.

Unitat palestina

L’aniversari de la Declaració de Balfour arriba també en un moment d’estranya unitat entre els dos partits palestins: Fatah, que governa a Cisjordània, i Hamàs, que ho fa a Gaza.

Ahir va finalitzar amb èxit el traspàs a l’Autoritat Nacional Palestina (ANP) dels controls financer i de duanes de les fronteres de Gaza per part de Hamàs. Es tracta d’un dels compromisos a què van arribar les dues principals formacions palestines, per mediació d’Egipte, el 12 d’octubre.

“Avui girem per sempre el full de la divisió. Continuarem amb els passos de la reconciliació, sense importar els obstacles que se’ns presentin”, va prometre ahir el ministre palestí de Construcció i Habitatge, Mufid a Hasayna.

Mentre es crea un nou cos policial no vinculat a Hamàs, la formació islamista seguirà controlant la seguretat a les fronteres.