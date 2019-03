Càmeres ocultes graven 1.600 clients d'hotel practicant sexe a Corea del Sud

La policia coreana ha arrestat quatre sospitosos acusats d'instal·lar microaparells que han servit per gravar 1.600 clients d'hotel practicant sexe i retransmetre alguns dels vídeos en directe. Encara no se sap la identitat dels autors de les gravacions, que van instal·lar càmeres secretes en 42 habitacions de 30 hotels de diferents ciutats del país. Dos dels acusats estan en presó preventiva.

Els investigadors van trobar petites càmeres amb lents d'un mil·límetre instal·lades en aparells de recepció de la televisió per cable, en assecadors de cabell i en endolls. Més de 800 vídeos gravats il·legalment van ser retransmesos en directe a través d'un servidor a l'estranger. Les autoritats no han trobat cap evidència que apunti que els propietaris dels hotels sabien que els seus hostes estaven sent filmats sense el seu consentiment.

Quan la policia va tancar el servidor, els acusats ja havien guanyat uns 7 milions de wons (uns 5.500 euros) i tenien 97 clients subscrits al seu servei que pagaven una quota mensual per accedir al material, segons informa el 'Korea Herald'.

Una tradició macabra

Les autoritats de Seül estan lluitant per posar fi al 'molka', un terme utilitzat per referir-se als vídeos de naturalesa sexual gravats en secret principalment a dones que es troben en espais públics, com banys i vestidors. Fins i tot s'han reportat casos de càmeres instal·lades a l'interior de les cases d'algunes coreanes.

Les dones coreanes han sortit al carrer en més d'una ocasió reclamant que s'acabi amb la impunitat en aquesta pràctica. En aquesta ocasió els acusats s'enfronten a cinc anys de presó i a una gran multa, però altres vegades els casos s'han resolt amb una petita multa i la majoria de vegades el delicte ha quedat sense jutjar.

Aquesta permissivitat comporta que el problema cada cop sigui més greu. Si el 2012 se'n van reportar 1.353 casos, el 2017 se n'han reportat 6.470. Les autoritats han incrementat les patrulles revisant banys públics de la ciutat, però les activistes creuen que és insuficient.