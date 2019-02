Les 11 revelacions que s'han donat a conèixer amb el judici del Chapo

El jurat ha declarat culpable de tots els càrrecs Joaquín Guzmán Loera, el traficant de drogues mexicà conegut com 'el Chapo', que ara s'enfronta a una condemna de cadena perpètua. El judici ha permès als fiscals explicar detalladament el funcionament intern del càrtel de Sinaloa, dirigit per Guzmán, i posar en evidència com funciona el tràfic internacional de drogues. Aquestes són algunes de les conclusions més importants del judici.

La corrupció a Mèxic és pitjor del que es pensava



Durant el judici es va poder comprovar que tot el govern mexicà va estar implicat en els suborns, inclòs el president. Un testimoni va declarar que el Chapo va pagar a Enrique Peña Nieto el 2012, quan era president, 100 milions de dòlars a canvi de permetre que s'escapés.

La fiscalia federal i un testimoni van acusar el cap de seguretat del president Andrés Manuel López Obrador d'haver acceptat un suborn multimilionari del càrtel de Sinaloa el 2005.

Genaro García Luna, l'exsecretari de Seguretat Pública, va ser acusat d'acceptar dues maletes farcides amb 3 milions de dòlars. La policia federal mexicana també va ser acusada de protegir el Chapo després de la seva primera sortida de la presó l'any 2001.

Els narcotraficants adoren la cirurgia estètica

L'excés de cirurgia plàstica sembla ser una regla no escrita als llibres de text dels narcos. El traficant Amado Carrillo Fuentes, conegut com 'el Senyor dels Cels', va morir a mans d'un cirurgià plàstic. Diverses fonts asseguren que es va fer moltes operacions estètiques.

Tirso Martínez Sánchez, que va ajudar a dirigir els trens plens de drogues que es desplaçaven entre Mèxic i els EUA, va dir que s'havia fet diverses operacions de reconstrucció facial per modificar dràsticament la seva aparença. Va aturar el canvi després de començar a sagnar durant la tercera operació.

Les faccions còmiques de Juan Carlos Ramírez Abadía eren de les més memorables. Conegut com a 'Chupeta', era l'encarregat de fer arribar la cocaïna al Chapo des de Colòmbia. Durant el transcurs de diverses operacions es va operar la mandíbula, els pòmuls, els ulls, la boca, les orelles i el nas.

Chupeta també va tractar d'esborrar-se les empremtes dactilars. Aquest fet probablement li va causar un problema de circulació.

El Chapo enregistrava totes les converses



Segons els testimonis del judici, el Chapo va invertir molts diners en tecnologia per intervenir trucades i dur a terme accions d'espionatge durant dècades. Es va obsessionar amb les comunicacions segures als anys 80. Durant aquest temps també va començar a enregistrar obsessivament les trucades de la seva esposa, amants, socis i enemics. Un dels seus socis, Miguel Ángel Martínez, recorda com el Chapo li va dir: "El més important en aquest entorn és saber què pensa tothom de tu. Qui sigui, tant els amics com els enemics".

Més tard Christian Rodríguez, expert colombià en tecnologies de la informació, va desenvolupar un software espia molt més avançat. El Chapo el va utilitzar per espiar els telèfons de la seva dona, amants i socis. Guzmán rebia informes d'espionatge rutinàriament i es va acostumar a trucar als seus socis després de les transaccions comercials. Quan rebien la trucada s'activava un micròfon invisible als seus mòbils que permetia que el Chapo ho escoltés tot sense que en fossin conscients.

Un aliat va trair el Chapo



El govern dels EUA va utilitzar els sistemes d'espionatge del Chapo contra ell. Guzmán va utilitzar telèfons BlackBerry, així com un sistema de filtres que enviava els missatges a tercers per protegir la identitat dels remitents. El sistema més segur que va aconseguir, dissenyat per Rodríguez, li va permetre fer trucades segures a tot el món.

No obstant això, Rodríguez va acordar cooperar amb les autoritats nord-americanes després d'haver sigut abordat per l'FBI durant una operació policial. En aquell moment el Chapo va ser traït, i és que l'informàtic va desxifrar les seves trucades i missatges de text.

Missatges de text

L'acusació de la fiscalia es va construir a partir de quatre investigacions telefòniques. A més del sistema de Rodríguez, els fiscals també van utilitzar les dades telefòniques recollides per les autoritats a Colòmbia i la República Dominicana, així com una de les investigacions de Seguretat Nacional.

El govern va recaptar més d'un milió de missatges de text entre membres del càrtel.

El càrtel de Sinaloa tenia un abast global

Com qualsevol bon negoci, el càrtel de Sinaloa es va globalitzar i es va estendre molt més enllà dels Estats Units i les fronteres amb Colòmbia. També va ser present a l'Equador, Panamà, Belize, Hondures, el Canadà, Tailàndia i la Xina.

Des del començament de la seva carrera professional, Guzmán tenia contacte amb proveïdors de cocaïna a Colòmbia per rebre'n de barata. Va negociar preus més baixos amb els narcotraficants prometent lliurar la cocaïna amb més rapidesa. Es va guanyar el sobrenom d''El Rápido' per la seva velocitat en el transport de la cocaïna a través de túnels sota la frontera.

Col·laboració policial

El judici requeria la cooperació de diversos organismes dels EUA, però també va obligar algunes autoritats mexicanes a abandonar el cas.

Entre els col·laboradors hi havia l'FBI, l'Administració d'Aplicació de Drogues, investigadors de Seguretat Nacional i la Guàrdia Costanera. També hi han participat policies i militars de l'Equador, Colòmbia i la República Dominicana, així com la policia de Nova York, Chicago i Texas i els fiscals federals a Nova York, Chicago, El Paso, Texas, Miami, San Diego i Washington.

Però ni un únic agent de policia mexicà va declarar. Víctor J. Vázquez, l'agent especial de la DEA, que va ajudar a dirigir l'arrest del Chapo el febrer del 2014, va dir al jurat que la DEA i l'exèrcit mexicà no volen la participació de la policia en el judici pel "seu alt nivell de corrupció".

El Chapo volia fer una pel·lícula



Al Chapo li encantava tenir el focus mediàtic, fins i tot ho admetien els seus advocats. Guzmán va voler dirigir una pel·lícula i més tard va intentar fer-ne una altra amb l'actriu de telenovel·les Kate del Castillo. Gràcies a aquest contacte es va fer la seva entrevista amb Sean Penn a 'Rolling Stone'.

En el judici, el Chapo semblava excitat al veure l'actor Alejandro Edda, que l'interpreta a ell a la sèrie de Netflix 'Narcos: México'.

El càrtel era com 'Joc de trons'

El càrtel no era una unitat cohesionada, però sí una federació canviant i amb diferents faccions que constantment estava en guerra amb si mateixa. Guzmán va rivalitzar amb els seus cosins, els germans Beltrán-Leyva, amb l'organització Arellano-Félix i altres socis pròxims.

Com es transportava la droga

La droga es traslladava a Mèxic i posteriorment als Estats Units en vaixells, trens de pesca, helicòpters, avions, vaixells semisubmergibles, camions cisterna, caixes de sabates i llaunes de bitxo. Tot i que es van introduir il·legalment molts més estupefaents que els requisats, les autoritats van tenir algun èxit: per exemple, van interceptar 16 tones en un vaixell mercant a Panamà.

Tot i que no va passar mai, el càrtel planejava transportar 100 tones de cocaïna en un vaixell cisterna.

Acusat de violacions a menors

Un testimoni va acusar el Chapo de violar noies joves –preferia sobretot adolescents de 13 anys–, que Guzmán considerava "les seves vitamines".