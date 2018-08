Chelsea Clinton diu que no descarta presentar-se a la presidència dels EUA

Chelsea Clinton, la filla de Bill i Hillary Clinton, ha afirmat aquest dilluns al Festival Internacional del Llibre d'Edimburg que no descarta presentar candidatura a la presidència dels Estats Units en un futur si les actuals circumstàncies canvien. La filla de l'expresident ha dit que per ara "és un 'no' definitiu", però "ningú sap què ens depararà el futur" i podria arribar a ser un "potser".

Clinton, que estava promocionant el seu llibre per a nens sobre dones que han persistit contra l'adversitat, ha criticat durament el president nord-americà, Donald Trump, en temes com la separació dels fills dels seus pares a la frontera mexicana, una política que ha qualificat com "el pecat més gran del moment".

"A nivell federal, tot i que odio el que fa el president Trump, tinc una gran gratitud pel que el meu congressista i els meus senadors estan fent per intentar aturar-ho en tot moment", ha afirmat Clinton.

Malgrat això, ha precisat que encara que actualment la seva família està "ben representada" per aquests càrrecs, si la situació canviés, es plantejaria presentar candidatura a la Casa Blanca.

"Si el meu regidor és jubilés, si el meu congressista i els meus senadors es retiressin i pensés que podria arribar a tenir un impacte positiu, aleshores crec que realment hauria de plantejar-me la meva resposta a si m'he de presentar o no", va indicar.