Cinc col·laboradors de Navalni detinguts a Rússia

Fins a cinc ajudants d’Alexei Navalni han sigut arrestats per les autoritats russes, acusats d’incitar les protestes per demanar-ne l'alliberament. El líder opositor va ser detingut diumenge passat just quan va aterrar al país i està en presó preventiva des de dilluns. El Kremlin intensifica la repressió i ha exigit a les plataformes de xarxes socials que bloquegin els missatges que esperonin a manifestar-se aquest dissabte en suport de Navalni.

Entre els detinguts hi ha la seva portaveu, Kira Iàrmix; l’advocada i activista Liubov Sobol, i la seva cap de campanya Anastàsia Pantxenko. Les autoritats han escorcollat els domicilis de diversos col·laboradors de Navalni i les oficines del Fons Anticorrupció que encapçala, que dimarts passat va publicar una investigació que vinculava un fastuós palau secret amb el president rus, Vladímir Putin, suposadament pagat amb diners fraudulents.

El govern rus vol evitar de totes totes les manifestacions en favor de l’alliberament de Navalni i per això ha intensificat l’onada repressiva per escapçar el moviment opositor, que està convocant una gran manifestació aquest dissabte en 65 ciutats del país. El Kremlin avisa els ciutadans que no surtin al carrer justificant-se per l’expansió del coronavirus, però el que pretén és desinflar les protestes i que la gent es quedi a casa per por de les detencions.

“Tenim tots els fonaments legals per acusar de delictes menors tots aquells que promoguin en persona, online i per escrit les convocatòries”, ha alertat Aleksander Gorovoi, el viceministre de l’Interior rus.

Avís a les xarxes socials

Des de la detenció de Navalni, les xarxes socials s’han inundat a Rússia de missatges i vídeos de suport a l’opositor. És precisament a través de les xarxes que s’estan organitzant manifestacions simultànies. El govern rus n’és conscient i el regulador de telecomunicacions, com que les protestes no estan autoritzades, ja ha amenaçat les plataformes amb multes i vetos al país si no bloquegen aquests missatges.

Garri Kaspàrov, el gran escaquista rus i actualment membre de la Human Rights Foundation, va piular dijous que unes quantes pàgines de Facebook en suport de Navalni havien quedat suspeses, i afegia en un altre tuit que “hi ha en marxa una repressió sense precedents a Rússia, tant a internet com a fora, per prevenir les protestes convocades per Navalni des de la presó per al 23 de gener”.