Cinc detinguts per entrenar nens per perpetrar tirotejos a les escoles nord-americanes

El macabre descobriment d'un campament informal en una zona desèrtica l'estat nord-americà de Nou Mèxic ha revelat un suposat pla que tenia l'objectiu d'entrenar nens per atacar amb armes centres educatius. La policia ha acusat els cinc adults que mantenien tancats 11 joves menors d'edat sense les condicions higièniques mínimes ni menjar, amb pistoles automàtiques a l'abast. El principal sospitós és Siraj Ibn Wahhaj, al qual s'imputa també el segrest del seu fill a Atlanta al desembre de l'any passat. Precisament arran d'aquesta investigació els agents van arribar fins al complex aïllat a la localitat d'Amalia.

En aquesta propietat s'hi ha trobat el cadàver d'un nen, que, segons han apuntat les autoritats, es creu que és el del fill desaparegut. Els altres 11 infants localitzats vius tenen entre un i quinze anys, anaven vestits amb draps i presentaven símptomes de no haver menjat des de feia dies ni haver tingut accés a la higiene.

540x306 Fotografia policial de Siraj Ibn Wahhaj / REUTERS Fotografia policial de Siraj Ibn Wahhaj / REUTERS

La policia creu que el líder del grup és Wahhaj, de 39 anys, detingut juntament amb els seus quatre còmplices, que s'han declarat innocents dels onze càrrecs de maltractament infantil greu. Els detinguts són un home i tres dones, que, a falta de les proves d'ADN, se sospita que són les mares dels menors retinguts. Els arrestats han ingressat a presó sense possibilitat de fiança pel potencial risc que suposen per als menors i per a la comunitat, segons recull un informe oficial, que no fa cap referència a quins són els possibles motius o la ideologia que haurien inspirat els fets als acusats, tot i que el fiscal del comtat de Taos, Jerry Hogrefe, havia indicat que Wahhaj és un musulmà radical. No obstant, no ha volgut vincular aquest fet a l'entrenament que rebien els nens.

L'acusació segons la qual els detinguts tenien un pla per perpetrar tirotejos a escoles es basa, segons la fiscalia, en la declaració del pare adoptiu d'un dels nens. Almenys un dels menors, d'11 anys, hauria rebut entrenament i ja seria capaç de fer anar una pistola. El sheriff del comtat de Taos, Jerry Hogrefe, ha confirmat que al campament hi ha un camp de tir.

Aleksandar Kostich, l'advocat d'ofici que representa els cinc adults, ha assegurat que el fet que s'hagi fet servir una redacció idèntica per a les denúncies sobre l'entrenament d'armes en cada petició suggereix la poca informació de què disposa la fiscalia per armar el cas.