Cinc persones moren en estavellar-se un helicòpter a Nova York

Un helicòpter turístic on viatjaven sis persones es va estavellar ahir a l'East River de la ciutat de Nova York. Els cinc passatgers van morir però el pilot va aconseguir sortir del vehicle.

Dos dels passatgers van morir en el moment de l'accident i els altres tres van ser traslladats a l'hospital, on van morir posteriorment. El pilot també va rebre atenció hospitalària però ja ha rebut l'alta, segons informa la policia de la ciutat.

L'Administració de l'Aviació Federal està investigant la caiguda de l'helicòpter, que va descendir bruscament cap a les 19.00 h, hora local, al nord de l'illa de Roosevelt. Després de caure a l'aigua, l'helicòpter es va tombar i es va enfonsar a uns quinze metres de profunditat. Equips de busseig dels bombers i la policia van rescatar les víctimes i van haver de tallar els cinturons de seguretat que les mantenien atrapades. La baixa temperatura de l'aigua ha dificultat l'operació de rescat.

El viatge estava organitzat per l'empresa Liberty Tours, que organitza rutes fotogràfiques pels voltants de Nova York. L'accident va ser enregistrat i difós a les xarxes socials.

