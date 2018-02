Cinc morts en el xoc de dos helicòpters militars al sud de França

Dos helicòpters de l'exèrcit francès s'han estavellat aquest divendres al matí i han causat la mort dels cinc tripulants que hi viatjaven. L'accident, del qual encara no se'n coneixen les causes, ha tingut lloc a prop del llac Carcès, al sud-est de França. Tampoc se sap la identitat de les víctimes. "Els helicòpters s'han estavellat, hi havia tres persones en un, i dos en l'altre. Tots han mort", ha comunicat la gendarmeria del municipi proper de Brignoles.

Pocs minuts després de la col·lisió, dos helicòpters de rescat i un altre de la gendarmeria han iniciat maniobres de localització i rescat dels cadàvers. Sobre les 9 del matí –les 10, hora catalana–, encara no s'havien recuperat tots els cossos, ja que un d'ells havia quedat atrapat sota la cabina d'un dels vehicles. La ministra de Defensa francesa, Florence Parly, ja ha comunicat que es traslladarà en les pròximes hores fins al lloc del sinistre.

Segons ha explicat la prefectura del departament de Var, els dos helicòpters militars implicats són dos vehicles de l'Escola d'Aviació de Light Army (ELAT) Cannet-des-Maures, a 40 quilòmetres de Saint-Tropez. Aquesta base és la tercera plataforma aeronàutica militar de França, amb més de 30.000 moviments aeris per any.